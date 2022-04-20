有樓睇｜海之戀80萬靚裝兩房戶 每晚回家浪漫看海（多圖）

辛苦搵錢買樓、供樓，為的就是可以在忙碌過後，享受home sweet home的感覺；如果單位擁有海景，就加倍增值。堪稱全港「最浪漫屋苑名稱」的海之戀，以座撞無敵海景見稱，近日屋苑有一個擁新淨80萬元靚裝的單位同時放賣放租，買家/租客不用花大錢搞裝修，可以隨時入住，日日回家浪漫看海！

特多地台大櫃 收納空間足 放盤單位為海之戀3期9座中層E室，實用面積761方呎，原三房間隔，現改為兩房一套，業主叫價1,750萬元，平均實呎22,996元，叫租為每月30,000元，平均呎租39.4元。單位全屋每個窗戶都望海景，雖不是全海景，但景致開揚吸引。單位內部裝修非常新淨，業主花了約80萬元全屋大裝，每個房間都設有地台，方便擺放衣物和雜物；大廳亦有多個置頂儲物櫃，全屋收納空間十分充裕。至於廚房和浴室設備亦保養得宜，新淨企理。