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2022-04-20 19:18:07

有樓睇｜海之戀80萬靚裝兩房戶 每晚回家浪漫看海（多圖）

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大廳間隔四正，露台採透明玻璃欄杆，增加視覺空間感，窗外景致更加一覽無遺。

大廳間隔四正，露台採透明玻璃欄杆，增加視覺空間感，窗外景致更加一覽無遺。

辛苦搵錢買樓、供樓，為的就是可以在忙碌過後，享受home sweet home的感覺；如果單位擁有海景，就加倍增值。堪稱全港「最浪漫屋苑名稱」的海之戀，以座撞無敵海景見稱，近日屋苑有一個擁新淨80萬元靚裝的單位同時放賣放租，買家/租客不用花大錢搞裝修，可以隨時入住，日日回家浪漫看海！

雖然景觀不是全海景，但開揚舒服，可遠望汀九橋和青馬大橋景致，每日看都不覺膩。 大廳與玄關之間有一個收納大櫃，並特設一個小座位，方便穿鞋、脫鞋，設計細心。 大廳設有多個置頂大櫃及玻璃櫃，方便收納及擺放心愛裝內飾品。 主人房設有地台，收納空間充足。 小朋友睡房亦設有地台，同時加置閣樓，樓梯也是由儲物櫃組成，不用擔心小朋友的衣物、圖書和玩具不夠空間存放。 玄關採用六邊形的地磚點綴，設計搶眼獨特。 呈長形的廚房，分有兩邊流理台，下廚空間極多。 浴室新淨企理，亦可望少許海景。

特多地台大櫃 收納空間足

放盤單位為海之戀39座中層E室，實用面積761方呎，原三房間隔，現改為兩房一套，業主叫價1,750萬元，平均實呎22,996元，叫租為每月30,000元，平均呎租39.4元。單位全屋每個窗戶都望海景，雖不是全海景，但景致開揚吸引。單位內部裝修非常新淨，業主花了約80萬元全屋大裝，每個房間都設有地台，方便擺放衣物和雜物；大廳亦有多個置頂儲物櫃，全屋收納空間十分充裕。至於廚房和浴室設備亦保養得宜，新淨企理。

叫價屬市價水平

中原地產荃灣海之戀第二分行高級分行經理林恩信表示，目前海之戀同類型放盤單位約有30個，叫價介乎1,450萬至1,850萬元不等，上述單位叫佢屬市價水平，但因為有靚裝，位置屬中層，吸引力相對較高。4月份海之戀亦錄得一宗差不多呎數的單位成交，單位為7座低層E室，實用面積773方呎，成交價1,418萬元，但只有普通裝修兼屬低層戶。

放盤單位資料

物業名稱：海之戀

地址：荃灣西大河道100

發展商：港鐵、長實

樓齡：3

放盤單位：39座中層E

叫價：1,750萬元

叫租：30,000

實用面積：761方呎

間隔：兩房（1套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%B5%B7%E4%B9%8B%E6%88%80-3%E6%9C%9F-9%E5%BA%A7_CYR466?theme=buy&fromagent=29103

查詢電話：6773 1863（中原地產 林先生）

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