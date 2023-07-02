有樓睇｜荃威花園一房連天台及平台特色戶 山巒為伴 低估價放盤(多圖)

特色單位樓價一般較高，但荃灣上車屋苑之一荃威花園，新近有一伙頂層連大天台及平台的一房特色戶，以低於銀行估價之價錢放盤，其中平台和天台面積加起來合共有近600方呎，活動空間十分多；加上單位內櫳間隔四正，景觀以翠綠山巒景為主，全屋明亮通爽，感覺開揚舒服。
屬遺產貨筍盤
推介的放盤為荃威花園G座頂層，單位實用面積369方呎，屬一房戶型，另附193方呎平台及398方呎天台，叫價465萬元，平均實用呎價12,601元。單位座向東北方，景觀主要翠綠山景為主，居住環境十分清幽開揚。雖然單位裝修一般，亦只有一房，但整體間隔四正，實用率約有74%，若是單身或兩口子居住，空間絕對綽綽有餘。據代理透露，由於單位是遺產貨，故叫價較平，亦較銀行估價低，加上附設平台和天台，實屬市場低水罕放筍盤。
放盤單位資料
物業名稱：荃威花園
地址：荃灣安逸街20號
發展商：合和
樓齡：43年
放盤單位：G座頂層連天台及平台 (物業編號：CMB791)
叫價：465萬元
實用面積：369方呎 / @12,601元
建築面積：500方呎 / @9,300元
間隔：一房
VR睇樓：https://bit.ly/44aJ2Ea
查詢電話：51276641 (中原地產 章先生)