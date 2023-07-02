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2023-07-02 18:25:12

有樓睇｜荃威花園一房連天台及平台特色戶 山巒為伴 低估價放盤(多圖)

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荃灣區上車屋苑荃威花園，新近有一伙連平台及天台的一房單位放盤，叫價低於銀行估價。(資料圖片)

荃灣區上車屋苑荃威花園，新近有一伙連平台及天台的一房單位放盤，叫價低於銀行估價。(資料圖片)

特色單位樓價一般較高，但荃灣上車屋苑之一荃威花園，新近有一伙頂層連大天台及平台的一房特色戶，以低於銀行估價之價錢放盤，其中平台和天台面積加起來合共有近600方呎，活動空間十分多；加上單位內櫳間隔四正，景觀以翠綠山巒景為主，全屋明亮通爽，感覺開揚舒服。

全屋無甚走廊位，非常實用，亦光猛通爽。 單位內櫳間隔闊落實用。 客廳外接平台，平台面積有近200方呎。 單位主要望翠綠山景，清靜開揚。 單位為一房間隔，一邊窗面向自家平台，另一邊窗戶則望全山景。 廚房面積闊大，設有兩邊窗戶，通爽又光猛。 平台面向一大片山巒景致，環境清幽舒適。 平台面積接近200方呎。 天台空間寬敞，十分實用。 天台面積有398方呎，眺望連綿山景。 浴室闊落實用。 單位平面圖。

屬遺產貨筍盤

推介的放盤為荃威花園G座頂層，單位實用面積369方呎，屬一房戶型，另附193方呎平台及398方呎天台，叫價465萬元，平均實用呎價12,601元。單位座向東北方，景觀主要翠綠山景為主，居住環境十分清幽開揚。雖然單位裝修一般，亦只有一房，但整體間隔四正，實用率約有74%，若是單身或兩口子居住，空間絕對綽綽有餘。據代理透露，由於單位是遺產貨，故叫價較平，亦較銀行估價低，加上附設平台和天台，實屬市場低水罕放筍盤。

放盤單位資料

物業名稱：荃威花園
地址：荃灣安逸街20
發展商：合和
樓齡：43
放盤單位：G座頂層連天台及平台 (物業編號：CMB791)
叫價：465萬元
實用面積：369方呎 / @12,601
建築面積：500方呎 / @9,300
間隔：一房
VR睇樓：https://bit.ly/44aJ2Ea
查詢電話：51276641 (中原地產 章先生)

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