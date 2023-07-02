有樓睇｜荃威花園一房連天台及平台特色戶 山巒為伴 低估價放盤(多圖)

特色單位樓價一般較高，但荃灣上車屋苑之一荃威花園，新近有一伙頂層連大天台及平台的一房特色戶，以低於銀行估價之價錢放盤，其中平台和天台面積加起來合共有近600方呎，活動空間十分多；加上單位內櫳間隔四正，景觀以翠綠山巒景為主，全屋明亮通爽，感覺開揚舒服。

屬遺產貨筍盤 推介的放盤為荃威花園G座頂層，單位實用面積369方呎，屬一房戶型，另附193方呎平台及398方呎天台，叫價465萬元，平均實用呎價12,601元。單位座向東北方，景觀主要翠綠山景為主，居住環境十分清幽開揚。雖然單位裝修一般，亦只有一房，但整體間隔四正，實用率約有74%，若是單身或兩口子居住，空間絕對綽綽有餘。據代理透露，由於單位是遺產貨，故叫價較平，亦較銀行估價低，加上附設平台和天台，實屬市場低水罕放筍盤。