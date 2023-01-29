有樓睇｜荃灣中心兩房企裝山景上車盤 呎價不足1萬

新鴻基旗下屋苑荃灣中心，樓齡已有41年，是區內老牌屋苑之一，主打提供中小型單位。屋苑現時有一個望山景和園景的兩房單位放盤，呎價不足1萬元，加上附有企理新淨裝修，可節省不少裝修費，最啱上車！
新淨裝修助慳錢 山景園景超開揚
上述放盤單位為太原樓17座低層A室，實用面積374方呎，叫價370萬元，實用平均呎價9,893元。單位整體裝修簡約新淨，牆身和地板也不殘舊，基本上可不用更換。景觀方面，大致以山景和園景為主，可望鄰近的荃景圍遊樂場，居住環境清靜舒服。至於實用性，荃灣中心單位有76%實用率，間隔四正實用，而放盤單位大廳呈「呂」字型開則，屬舊式屋苑的設計格局，間隔分明易擺位，而客廳和飯廳均有窗戶，形成對流效果，令室內空氣更流通；加上窗外景觀開揚，室內光線亦頗充裕，絕無陰暗感覺。
放盤單位資料
物業名稱：荃灣中心
地址：荃灣荃景圍98號
發展商：新鴻基
樓齡：41年
放盤單位：太原樓17座低層A室 (物業編號：CLX168)
叫價：370萬元
實用面積：374方呎 / @9,893元
建築面積：490方呎 / @7,551元
間隔：兩房
單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E8%8D%83%E7%81%A3%E4%B8%AD%E5%BF%83-%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E6%A8%93-(17%E5%BA%A7)_CLX168?theme=buy
查詢電話：9243 6660 (中原地產 陳小姐)