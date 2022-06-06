有樓睇｜藍澄灣高層戶 70萬實用靚裝 即買即住（多圖）

青衣藍澄灣雖然距離港鐵青衣站較遠，日常出入要接駁坐小巴或巴士，交通不算十分方便，但屋苑面向藍巴勒海峽，不少單位都擁有開揚廣闊的景觀，居住環境相對較清靜，加上樓價在區內較低水，一直不乏上車客歡迎。是次介紹的藍澄灣放盤單位，擁有70萬元新淨靚裝，並由原本三房改為兩房連工人房間隔，廳和房都十分闊落，並有不少用料靚兼新淨的地台和大櫃，收納空間相當充裕，可即買即住。

三房改兩房 多地台和大櫃 放盤單位為藍澄灣5座高層E室，實用面積690方呎，叫價898萬元，平均實用呎價13,014元。單位原則為三房套戶間隔，現改為兩房套戶連工人房，座向西北方，景觀望開揚山景和青衣市景。據悉，單位業主約在4年前花了70萬元為進行大裝修，其中大廳空間非常闊落，梳化背後特設高地台，作為多用途區域，而地台亦可收納大量物品，令家居更顯寬敞整齊，而且整體裝修保養得宜，仍很新淨企理，可以一買即住。