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地產
2022-06-06 18:52:16

有樓睇｜藍澄灣高層戶 70萬實用靚裝 即買即住（多圖）

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大廳放有L形大梳化，梳化背後的地台用途廣泛，而地台下面和旁邊的置頂大櫃，則提供充裕收納空間，讓家居變得整齊又寬敞。

大廳放有L形大梳化，梳化背後的地台用途廣泛，而地台下面和旁邊的置頂大櫃，則提供充裕收納空間，讓家居變得整齊又寬敞。

青衣藍澄灣雖然距離港鐵青衣站較遠，日常出入要接駁坐小巴或巴士，交通不算十分方便，但屋苑面向藍巴勒海峽，不少單位都擁有開揚廣闊的景觀，居住環境相對較清靜，加上樓價在區內較低水，一直不乏上車客歡迎。是次介紹的藍澄灣放盤單位，擁有70萬元新淨靚裝，並由原本三房改為兩房連工人房間隔，廳和房都十分闊落，並有不少用料靚兼新淨的地台和大櫃，收納空間相當充裕，可即買即住。

飯廳其中一邊亦設有儲物櫃，另一邊則鑲有落地大鏡，有助增添視覺上的空間感。 主人套房設有地台連化妝枱，用實美觀。 另一個睡房設有吊櫃和書枱，設計簡約實用。 廚房間隔闊大，廚櫃入置焗爐等電器，配套新淨實用。 浴室採用灰色磚牆和地板，用料優質，不易污糟兼容易清潔。 其中一個浴室採用米色磚牆設計的浴缸，設計新穎實用，亦易於清潔。

三房改兩房 多地台和大櫃

放盤單位為藍澄灣5座高層E室，實用面積690方呎，叫價898萬元，平均實用呎價13,014元。單位原則為三房套戶間隔，現改為兩房套戶連工人房，座向西北方，景觀望開揚山景和青衣市景。據悉，單位業主約在4年前花了70萬元為進行大裝修，其中大廳空間非常闊落，梳化背後特設高地台，作為多用途區域，而地台亦可收納大量物品，令家居更顯寬敞整齊，而且整體裝修保養得宜，仍很新淨企理，可以一買即住。

高層兼靚裝 叫價合理

利嘉閣地產葵青-青衣站分行客戶董事黃燕芳表示，現時同類三房單位放盤量約有26個，平均實呎叫價約12,700元，上述單位叫價因位處高層兼有靚裝，叫價較高但仍屬合理市價水平。此外，若以九成按揭及利率1.54%計算，單位首期約90萬元，月供約28,048元。

放盤單位資料

物業名稱：藍澄灣

地址：青衣路1

發展商：和記黃埔、長實

樓齡：18

放盤單位：5座高層E

叫價：898萬元

實用面積：690方呎

建築面積：957方呎

間隔：三房（1套房）

更多相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E9%9D%92%E8%A1%A3-hma-%E8%97%8D%E6%BE%84%E7%81%A3-5%E5%BA%A7-bq46049834-3-hk

查詢電話：9072 8611（利嘉閣地產 黃小姐）

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