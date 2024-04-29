朗賢峯招標售出25伙 三房呎價2.78萬創新高 IIB期加推150伙｜何文田新盤

當中最高呎價為平台特色戶，平均呎價高見27,882元，創項目開售以來的呎價新高，單位為第3座1樓C室，實用面積846方呎，三房一套連工作間及洗手間，連794方呎私家平台，成交價2,358.8萬元；最高成交價單位為高層四房大宅，成交價達3,644.9萬元，單位為第1座20樓D室，實用面積1,333方呎，四房雙套連工作間及洗手間，平均呎價27,344元。

新價單折實最平701.1萬

梁淑儀續指，鑑於市場反應熱烈，向隅者眾，今日加推共150伙，涵蓋第IIB期全新推出的第5A座及第5B座單位。該批價單定價由855萬至2,370萬元，呎價由22,667至34,573元，扣除最高折扣18%，折實售價由701.1萬至1,943.4萬元，折實呎價由18,587元至28,350元，折實平均呎價為22,122元，由於推出座向、樓層及景觀略有不同，是次屬原價加推。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。