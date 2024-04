朗賢峯會所Club ONMANTIN連園林佔地近12萬呎 提供逾30項設施(多圖)｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」自設住客會所「Club ONMANTIN」,連戶外園林合共佔地近12萬方呎,為何文田站上蓋最具規模的住客園林會所。「Club ONMANTIN」入口以玻璃盒為設計主題,而整個會所由多個主題展館(pavilions)構建而成,分布兩層(地下及地下2層),提供逾30項室內外動靜設施。

呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀介紹指,會所室內空間以Scandinavian (北歐設計)為設計風格,亦平衡現代感和優雅品味,同時切合“Work Life Balance”的生活平衡,透過天然石材、木材等物料,營造輕鬆、放鬆的氛圍;並採用落地玻璃設計將自然光引進室內,將自然庭園景觀帶入室內,同時融入整個庭園景觀中。整個住宅項目的綠化比例高逾三成,逾8.5萬方呎的綠化空間,栽種超過110多品種植物,如於會所入口的Signature Trees包括3棵逾11米高的紫花風鈴木、3棵逾9米高的珍珠柏,營造私家林蔭大道。

戶外園林 ON THE FRINGE 設 4 大主題專區

包圍項目而建的ON THE FRINGE戶外園林空間,面積達逾2.2萬方呎,沿忠孝街一直伸延至佛光街,長度達約240米,將整個發展項目與煩囂的城市生活隔離。On the Fridge戶外園林設4大主題專區,包括提供近7,000方呎(闊約12米)玩樂空間的的親子花園Chill‘n’Relax樂聚休憩、佔地近8,000方呎的戶外成人健身訓練區Fit‘n’Flex 舒展鍛鍊,、以來回折返計算全長約349米On The Track緩跑徑,以及佔地近7,400方呎的戶外兒童體能訓練區的Jump‘n’Roll 遊樂嬉戲。