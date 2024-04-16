朗賢峯會所Club ONMANTIN連園林佔地近12萬呎 提供逾30項設施(多圖)｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」自設住客會所「Club ONMANTIN」，連戶外園林合共佔地近12萬方呎，為何文田站上蓋最具規模的住客園林會所。「Club ONMANTIN」入口以玻璃盒為設計主題，而整個會所由多個主題展館(pavilions)構建而成，分布兩層(地下及地下2層)，提供逾30項室內外動靜設施。
呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀介紹指，會所室內空間以Scandinavian (北歐設計)為設計風格，亦平衡現代感和優雅品味，同時切合“Work Life Balance”的生活平衡，透過天然石材、木材等物料，營造輕鬆、放鬆的氛圍；並採用落地玻璃設計將自然光引進室內，將自然庭園景觀帶入室內，同時融入整個庭園景觀中。整個住宅項目的綠化比例高逾三成，逾8.5萬方呎的綠化空間，栽種超過110多品種植物，如於會所入口的Signature Trees包括3棵逾11米高的紫花風鈴木、3棵逾9米高的珍珠柏，營造私家林蔭大道。
戶外園林ON THE FRINGE設4大主題專區
包圍項目而建的ON THE FRINGE戶外園林空間，面積達逾2.2萬方呎，沿忠孝街一直伸延至佛光街，長度達約240米，將整個發展項目與煩囂的城市生活隔離。On the Fridge戶外園林設4大主題專區，包括提供近7,000方呎(闊約12米)玩樂空間的的親子花園Chill‘n’Relax樂聚休憩、佔地近8,000方呎的戶外成人健身訓練區Fit‘n’Flex 舒展鍛鍊，、以來回折返計算全長約349米On The Track緩跑徑，以及佔地近7,400方呎的戶外兒童體能訓練區的Jump‘n’Roll 遊樂嬉戲。
配備4個各具特色的水類運動設施
Club ONMANTIN配備4個各具特色的水類運動設施，包括長約50米無邊際室外游泳池，長約25米室內恆溫游泳池，另備冷暖按摩池，以及7米長的兒童嬉水池。位於泳池旁邊的On the Pulse健身室配備一系列美國知名品牌「Life Fitness」的先進健身器材，加上健身室使用大幅玻璃設計，盡收池畔庭院景色；當中更設有4部ICG indoor cycles，讓住戶進行專業級的室內單車帶氧訓練。
至於在會所LG2層設有面積約1,600方呎室內運動場，可作多用途活動，更設有逾5米闊的投影機螢幕與投影機，用途多元化。視聽娛樂室除設有Karaoke設施外，內設KOL直播室，提供專業級的影音設備。此外，設有2個寬敞的多用途宴會廳Grand Banquet Room，宴會廳間以趟門分隔，可獨立或相連使用，當中多用途宴會廳1更可與室外BBQ庭院，打開趟門便可舉行燒烤派對。廚藝室Cooking Studio可作8人cooking class。值得一提，2個多用途宴會廳可與廚藝室相連，打通後成面積達1,550方呎、長逾17米宴會廳，可招待近40位賓客，方便住客舉辦生日會或百日宴等小型宴會。
佔地約4000方呎兒童玩樂空間
另外，Adventure Base玩樂空間接通G至LG2層、佔地約4,000方呎的兒童玩樂空間，當中設有兩條Tube’n’Cube滑梯，長度分別約9米及約4米，並連接高達10米的Play tower；玩樂空間另設6組不同玩樂設施，包括彈跳床 、鳥巢鞦韆、攀爬金字塔等。
位於地下樓層的室內兒童玩樂室The Skyhouse以「空中氣球」為設計主題，適合3歲或以上的幼童玩樂，位於中央的熱氣球設滑梯、攀爬樓梯，幼兒安全玩樂同時啟發成長；而閱讀區提供玩具書本、儲物架及休憩空間，配合豐富的色彩設計營造與別不同的空間感。旁邊的MakerSpace才藝空間可作多用途消閒健體的活動室，配有闊約8米、高約3米的落地大鏡、瑜珈墊及芭蕾舞桿，可作舞蹈、劍擊、柔道及瑜伽等活動；才藝空間內另備餐桌、可疊式椅子、附微波爐的儲藏櫃，可作小朋友的生日party，不論大人小朋友亦可使用。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。