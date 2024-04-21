朗賢峯IIA期周四起標售84伙 IIB期周內公布銷售安排｜何文田新盤

梁淑儀稱，「朗賢峯」第IIB期將視乎市場情況繼續加推單位應市，銷售安排最快於周內上載，並有機會於本周內發售。

市區鐵路新盤反應理想，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」第IIB期昨原價加推2號價單共88伙，鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，截至今日(21日)下午3時，已錄得逾12,000人次參觀；同時錄得逾2,500票，按IIB期兩張價單共203伙計算，超額認購逾11倍。

梁淑儀指，自開放示範單位予公眾參觀，反應相當熱烈，尤其對第IIA期三房、四房大單位需求殷切；為回應市場需求，項目今日(21日)首度推出第IIA期84伙，並落實於周四(25日)起以招標形式發售。