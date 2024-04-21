朗賢峯IIA期周四起標售84伙 IIB期周內公布銷售安排｜何文田新盤

市區鐵路新盤反應理想，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」第IIB期昨原價加推2號價單共88伙，鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，截至今日(21日)下午3時，已錄得逾12,000人次參觀；同時錄得逾2,500票，按IIB期兩張價單共203伙計算，超額認購逾11倍。
梁淑儀指，自開放示範單位予公眾參觀，反應相當熱烈，尤其對第IIA期三房、四房大單位需求殷切；為回應市場需求，項目今日(21日)首度推出第IIA期84伙，並落實於周四(25日)起以招標形式發售。
意向價參考九龍沿線鐵路上蓋豪宅物業
該84伙分布第1座至第3座，首度推出「站頂」獨有標準四房雙套加工作間連洗手間之大宅，實用面積介乎1,271至1,433方呎，共16伙；以及標準三房一套加工作間連洗手間及儲物室單位，實用面積由899至998方呎，共65伙，並同時推出三房一套的平台特色戶，共3伙；招標單位意向價將參考九龍沿線鐵路上蓋豪宅物業。
梁淑儀稱，項目第IIB期將視乎市場情況繼續加推單位應市，銷售安排最快於周內上載，並有機會於本周內發售。
⇊朗賢峯示範單位｜IIA期1座7樓A室 三房一套連工作間間隔⇊
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。