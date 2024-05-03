朗賢峯IIA期四房雙套3991.8萬標售 呎價逾2.7萬雙破頂｜新盤成交

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，「朗賢峯」雙破頂成交單位為第1座17樓B室，實用面積1,433方呎，四房雙套連工作間及洗手間，最新錄得以3,991.8萬元售出，實用呎價約27,856元，為項目單位售價及標準單位呎價破頂成交。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。