朗賢峯IIA期四房雙套3991.8萬標售 呎價逾2.7萬雙破頂｜新盤成交

市區鐵路盤獲買家熱捧，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期今日(3日)成功招標售出9伙，並錄得雙破頂成交個案，另項目第IIB期將於明日(5月4日)次輪推售248伙。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，「朗賢峯」雙破頂成交單位為第1座17樓B室，實用面積1,433方呎，四房雙套連工作間及洗手間，最新錄得以3,991.8萬元售出，實用呎價約27,856元，為項目單位售價及標準單位呎價破頂成交。
梁淑儀續指，「朗賢峯」第IIA期累計招標售出42伙，套現金額逾2.097億元；整個項目開售以來合共累沽302伙，成交金額逾39億元。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。