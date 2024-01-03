本周開價｜薈鳴上樓書 搶做今年頭炮新盤

宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」成為新一年首個出擊全新盤，上月底積極造勢，昨終上載售樓說明書，屬單幢式物業，提供230伙，實用面積178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。執行董事程德韻透露，首張價單有機會周內公布，最快本周末對外開放示範單位。 程德韻指，「薈鳴」今日率先向傳媒開放一房及兩房交樓標準示範單位，最快周末開放予公眾參觀。項目定價會參考東九龍新盤及同區二手造價，期望月內進行首輪銷售。 宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟補充，考慮設特別付款方法及折扣優惠吸引重建戶及資助房屋的合資格客戶。

維港滙增300天付款計劃 兼設稅務優惠及回贈 由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙II」更新價單，適用於3B座A室，實用面積605方呎，兩房間隔，享海景並設儲物室。買家可享300天長成交期，若提前於120天內付清樓價，更可享額外3%現金回贈。另買家更可享「代繳從價印花稅優惠」，金額最高為正式買賣合約的3.75%。