本月最傷！海之戀‧愛炫美套四房 7年貶值324萬 月內最大蝕幅成交｜二手市況

二手蝕讓幅度持續擴大，荃灣西臨海屋苑海之戀，本月蝕幅轉趨明顯，最新有一伙套四房大單位沽出，更為本月蝕幅最大之成交個案。中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，最近樓市回暖，不少業主趁勢加大減價力度或蝕讓沽貨套現，吸引買家執平貨。其中海之戀本月交投轉旺，已錄約15宗買賣成交，較上月7宗倍升，當中有6宗屬蝕讓，蝕讓比例雖與上月差不多，但蝕幅有擴大趨勢，以往多屬微蝕，本月尤其於下半月起，虧損幅度明顯增加。

一手業主買入收租 年初放盤累劈 470 萬

黃騰達續稱，海之戀本月最大蝕讓個案為愛炫美1座低層A室，實用面積1,139方呎，屬四房連套房間隔，單位之前用作收租，今年初以2,250萬元放盤，6月份租約完結，業主將叫價下調至2,100萬元；之後不斷降價，累減470萬元，最終以1,780萬元沽出，平均實用呎價15,628元。據悉，原業主於2017年以2,104萬元一手買入上址單位，持貨7年，現帳面需損手324萬元，蝕幅有15.4%。