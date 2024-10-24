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地產
2024-10-24 18:00:00

本月最傷！海之戀‧愛炫美套四房 7年貶值324萬 月內最大蝕幅成交｜二手市況

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荃灣海之戀‧愛炫美套四房低層戶，原業主持貨7年，帳面貶值324萬元沽出，蝕幅逾15%，為屋苑月內最大蝕幅成交。(資料圖片)

荃灣海之戀‧愛炫美套四房低層戶，原業主持貨7年，帳面貶值324萬元沽出，蝕幅逾15%，為屋苑月內最大蝕幅成交。(資料圖片)

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二手蝕讓幅度持續擴大，荃灣西臨海屋苑海之戀，本月蝕幅轉趨明顯，最新有一伙套四房大單位沽出，更為本月蝕幅最大之成交個案。中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，最近樓市回暖，不少業主趁勢加大減價力度或蝕讓沽貨套現，吸引買家執平貨。其中海之戀本月交投轉旺，已錄約15宗買賣成交，較上月7宗倍升，當中有6宗屬蝕讓，蝕讓比例雖與上月差不多，但蝕幅有擴大趨勢，以往多屬微蝕，本月尤其於下半月起，虧損幅度明顯增加。

荃灣海之戀於2018年開始入伙，共有2期。(資料圖片)

荃灣海之戀於2018年開始入伙，共有2期。(資料圖片)

一手業主買入收租 年初放盤累劈470

黃騰達續稱，海之戀本月最大蝕讓個案為愛炫美1座低層A室，實用面積1,139方呎，屬四房連套房間隔，單位之前用作收租，今年初以2,250萬元放盤，6月份租約完結，業主將叫價下調至2,100萬元；之後不斷降價，累減470萬元，最終以1,780萬元沽出，平均實用呎價15,628元。據悉，原業主於2017年以2,104萬元一手買入上址單位，持貨7年，現帳面需損手324萬元，蝕幅有15.4%

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荃灣海之戀及愛炫美10 月份蝕讓成交個案：

成交單位

實用面積

(平方呎)

最新成交價

原業主買入價

蝕價

蝕幅

座低層A

1,139

1,780萬元

2,104萬元

324萬元

15.4%

2座高層D

532

877 萬元

901萬元

24萬元

2.7%

6座高層D

771

1,470萬元

1,605萬元

135萬元

8.4%

5 A座低層C

812

1,438萬元

1,510萬元

72萬元

4.8%

6座低層C

1,149

1,770萬元

2,072萬元

302萬元

14.6%

3 B座高層D

529

888萬元

937萬元

49萬元

5.2%

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