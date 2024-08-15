李澤鉅：自己不敢賭香港樓市太差 過去歷史話我們知 邊個賭香港長期差都錯

長江實業集團(1113)主席李澤鉅在今日(15日)業績分析員會議上，被問及對香港目前住宅物業市場看法，表示自己雖沒有水晶球，但不敢賭香港市場太差，「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯」。

李澤鉅指，集團一向採取較貼市的策略推售新項目。香港在過去數十年經歷了多個經濟周期，而每次賺錢最多的人都是在大多數人看淡的時候入市；而自己的經驗告訴我，當香港市況轉變時，一切的變化都會發生得很迅速，而過往很多人都反應不及。他稱，不敢賭香港市場太差，「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯。」