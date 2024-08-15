李澤鉅：自己不敢賭香港樓市太差 過去歷史話我們知 邊個賭香港長期差都錯

長江實業集團(1113)主席李澤鉅在今日(15日)業績分析員會議上，被問及對香港目前住宅物業市場看法，表示自己雖沒有水晶球，但不敢賭香港市場太差，「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯」。
李澤鉅指，集團一向採取較貼市的策略推售新項目。香港在過去數十年經歷了多個經濟周期，而每次賺錢最多的人都是在大多數人看淡的時候入市；而自己的經驗告訴我，當香港市況轉變時，一切的變化都會發生得很迅速，而過往很多人都反應不及。他稱，不敢賭香港市場太差，「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯。」
李澤鉅說，利潤與市場狀況是掛鈎的。當市況相對疲弱時，利潤或許少一點；但當市況開始恢復時，利潤增長速度可能會比大家的反應更快。集團在世界各地繼續尋找回報吸引的項目之際，亦對地產和本地項目感興趣，很高興所投資的海外基建項目的內部收益率(IRR)為雙位數，這些項目資產亦具良好的結構流動性(structural liquidity)。
有能力隨時動用大量資金回中港投資
他續說，長實於海外擁有多個回報率有雙位數的項目，當香港出現合適的投資機會時，而我們又有需要的話，這些海外資產的高結構流動性有助我們於香港或內地進行大型投資項目。至於集團當然有興趣在香港參與新項目投標，重點是看邊際利潤及所需投入的成本，重申沒有「志在必得」的心態。簡單來說，因為集團有國際資產，所以當香港或內地有龐大的投資機會時，可以有能力隨時動用大量資金回來進行投資。
長江中心二期屬標誌優質商廈
李澤鉅表示，集團過去數年投資英國社會支援房屋，增強了整體投資物業組合收入的韌性，並幫助抵禦香港租賃市場持續放緩的狀況。至於集團目前於香港的投資物業組合的出租率約85%，將持續致力推動租務進展。長江集團中心二期是位處標誌性地點的優質商廈，當市況回穩時，應會帶來可觀的租金收入。