東涌臨海住宅地重推 至少收4份標書 信置、新地等競投｜地皮截標

據賣地章程顯示，是次要求興建單位實用面積不得少於26方米(約280方呎)，並且項目須於2030年9月30日前落成。

地皮地盤面積約11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積約40.1萬方呎，預計可興建約745伙單位。該幅地皮市場估值約5.2億至8億元，預計每呎樓面地價1,300元至2,000元。

東涌第106B區海景住宅地皮，於今日(14日)中午12時截標。據悉，項目至少接獲4份標書，包括信和置業(083)、新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)及一間不知名財團入標。

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，是次項目暫共獲4份標書，氣氛比最近所推出的地皮仍徧向淡靜。即使政府就項目增加了約80%的住宅供應伙數，是此土地仍牽涉大量技術評估，包括：噪音、渠務、污水收集系統影響評估，再加上土地位於北大嶼山濱海區指定地區，鑑於其地質複雜性，發展商需額外成本以進行岩土工程勘探，大大提高了發展成本和風險。

她續指，在現時住宅供應庫存壓力，息口以及經濟的不確定性下，發展商仍然在新的土地投資取態仍然趨向保守。土地實際價格仍有待公佈，惟考慮到住宅整體庫存量、息口以及經濟前景仍不明朗情況下，相信各發展商投標價格仍偏向保守。

資料顯示，該地皮曾於2023年9月推出，當時截收4份標書，惟最終因地價標金未及政府所定底價而流標。

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