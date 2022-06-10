東鐵綫過海段｜豐儉由人！火炭上車盤「3字頭」有得揀

東鐵沿綫物業以上車屋苑為主，唯有火炭站，因位處傳統豪宅區九肚山附近，車站附近物業皆以大單位為主。不過，與火炭站13分鐘步程之隔的穗禾苑，卻仍有低見「3字頭」上車盤，可見區內物業選擇豐儉由人。

東鐵綫過海段通車，鄰近鐵路站的物業首先受惠，其中細單位供應較多的銀禧花園，中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢表示，5月成交造價與4月持平，呎價約為1.3萬元水平。至於樓齡更新的御龍山，成交價更是明顯見上升，由4月約1.8萬元升至1.95萬元。放盤量方面，以御龍山較多，現時有120個放盤，另外銀禧花園則有70個放盤。

曾紀賢稱，東鐵綫過海段通車後睇樓客數量有1-2成升幅，當中雖仍以本區客為主，但外區客明顯因過海段通車而有所增加。曾紀賢續指，過海段通車後業主取態較企硬，議價空間普遍少於5%。

曾紀賢稱，鐵路站附近可以「財爺plan」承造高成數按揭以駿景園及銀禧花園為主，其中駿景園於1996年入伙，由新鴻基地產發展，2房戶仍見1000萬元以下放盤，如5座中層C室正叫價940萬元，2房間隔，實用面積594平方呎。

區內另一大型屋苑御龍山以大單位為主，適合較具實力的買家或換樓客。御龍山2座高層B室現以1935萬元放售，實用面積996平方呎，3房1套連儲物房、工人房及洗手間間隔，呎價19427元，適合大家庭。

對於預算較少的上車客而言，區內亦有較平民化選擇，1980年落成的居屋穗禾苑，為早期落成居屋，不用補地價便可出售，為私樓市場提供平價選擇。世紀21陽光物業高級區域經理陳世民表示，穗禾苑入場單位為C座低層4號室，實用面積411平方呎，僅以398萬元放售，實用呎價僅9684元。

穗禾苑另一個正在放售的單位為H座低層7號室，實用面積473平方呎，相片所見單位內籠已翻新，省卻裝修開支。單位叫價488萬元，實用呎價10317元。