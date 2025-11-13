林海山城洋房｜山城徑1號6268呎五房四套 山海園林中子母屋(多圖有片)｜大埔新盤

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔「林海山城」開放全盤面積最大洋房，山城徑1號洋房及林海徑1號洋房。 山城徑 1 號洋房 山城徑1號洋房，為相連洋房，五房四套間隔，實用面積6,268方呎，擁 2,404方呎花園、590方呎平台及983方呎天台及1,064方呎車庫。以「和諧共居」為核心，透過全景露台、庭院與子母屋設計，實現室內外融合與互動，兼具私密與共享空間，展現山海環抱中的奢華生活。洋房樓高三層，呈「L」形佈局，以意大利托斯卡納花園作藍本，專為大戶人家打造。洋房附設2,404方呎花園、590方呎平台、983方呎天台及1,064方呎三車位車庫，並配備獨立升降機，私隱與奢華兼備。 大宅綠蔭、前有觀景水池，私隱寧靜；地下客飯廳長逾13米、空間逾850方呎。室內設計由知名英國建築及設計公司Conran and Partners操刀，雲石牆配 水墨畫、十人實木餐桌與層疊吊燈；客廳附洗手間及附有衣物護理機的衣帽間；長型廚房備超聲波洗菜機、食物垃圾處理器與真空包裝機；家庭偏廳有六人桌、中島座椅與Mini Bar，落地玻璃外望來自美國西雅圖的全球頂尖建 築事務所 Olson Kundig 打造的懸挑屋蓋及格柵，將充沛日光融入建築設計之同時保 護屋主私隱度，展現建築與自然的和諧共融。

一樓兩套房及起居室 一樓為兩間套房及起居室，少主人套房以棕色原木紋裝飾，搭配幾何圖案的藍 灰黑色地毯 5, 6。另一間套房以綠米色為主，水墨山巒畫與窗外山海景色呼 應。兩房均設衣櫥及浴室，橢圓形浴缸。起居室擺放橘色梳化及兒童玩樂設 施，連接「L」型大平台，供家庭共聚。 二樓特大主人套房 特大主人套房達630方呎，採和風淺木設計，書房以型格黑色營造沉靜氛圍。走廊設 巨型大窗及窗前木紋長櫈和雅致圓形小茶几 5, 6，營造日式禪意，供住戶靜享景致。 屋頂天台戶外花園 天台約983方呎，海景綠樹環抱。設灰色七座梳化（含貴妃椅）與圓茶几；另有石檯、燒烤爐及八座長餐桌，適合聚會。