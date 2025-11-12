林海山城洋房｜林海徑1號8030呎樓高三層 山海私人會所式生活(多圖有片)｜大埔新盤

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔「林海山城」開放全盤面積最大洋房，山城徑1號洋房及林海徑1號洋房。
林海徑1號洋房
林海徑1號洋房為全盤實用面積最大之尊貴大屋，樓高三層，六房六套間隔，實用面積 8,030方呎，設2,767方呎花園、683方呎前庭、1,349方呎平台及1,526方呎車庫。透過精緻細節和空間軸線的運用，配合山海林全景的獨特視覺美感，營造出山海私人會所式奢華生活。這座三層高的大宅由綠蔭環抱，設計師via.巧妙融合室內設計與外在環境的融和，從車庫走到天台仿如穿梭叢林、登上山峰之巔。地面層正門映入眼簾是樓高兩層的門廳 (約7米)，青銅飾面大門帶有横直紋效果，兩側波浪紋玻璃既保持私隱的同時，又將戶外的觀景水池及花園小徑隱約延展入室。
地庫古堡式酒窖車庫
住戶駕車回家，愛驅將停泊於歐洲古堡酒窖式車庫。地庫車庫設有獨立大閘，1,526方呎闊敞停泊空間，滿足收藏名車所需。經車庫入內，左側為深咖木紋牆，地面、樓梯及右牆採用淺米黃色石灰華地板或木紋板，沿煙燻橡木圓梯蜿蜒而上，宛如穿越山林。
地下雅宴區
客飯廳連前後花園逾4,000方呎，淺米色石灰華地板貫連地庫及地面層。客廳約720方呎，直通寬闊花園，裝潢揉合亞洲風格，天花線條、框架與長形玻 璃燈提升空間感，營造靜謐氛圍。空間分為兩區：一邊典雅大方，大型米色梳化面向銅啡色金屬紋理牆，電視隱藏其中，添整潔感；另一邊以石材為主，牆紙配金屬裝飾，深綠與灰銀織布背板襯木刻層架，營造如小路地板上的樹葉效果，可收納藝術品。灰色石紋理地毯及咖啡桌營造出輕鬆的聚會空間。落地玻璃 引入自然光，令私家花園與室內和諧相融。
地面樓層的飯廳達570方呎，連接逾2,767方呎的前後花園，延續木石主題。特色牆以人手雕刻木質面板描繪山村景象。玻璃吊燈懸於十二座白色大理 石餐桌上，營造摩登古堡的典雅氣派。餐桌旁設翡翠石酒吧、SUB-ZERO酒櫃及氮氣急凍杯機等。逾300方呎廚房配備Arclinea櫥櫃、頂尖意大利品牌Officine Gullo抽油煙機及煮食爐以及17件Gaggenau廚房設備。Gullo廚具源自佛羅倫斯，承襲十九世紀傳統，純人手打造，工藝如藝術珍品。地面層洗手間以 綠色瑪瑙、流線型鏡子及竹形金屬支架打造，營塑高級氛圍。寬敞聚會空間由 室內自然延展至戶外，設計平衡奢華與質樸、古典與現代，成就獨樹一幟的生活格 局。
地下家庭健身套間
地面層家庭廳改為私人健身套間，設跑步機、單車機和重力訓練設施，運動時 可欣賞花園景色。套間設獨立浴室和桑拿房，運動後即時放鬆。
一樓四套房連多功能娛樂室
沿木梯而上一樓，設四個套房，均配獨立衣帽區，並圍繞小型酒吧而建。設計風格輕奢，各具特色；天花結合漆面、皮革與木材，浴室採青銅、天然石材和金屬燈具，實用兼貴氣。一樓另設多功能娛樂室 ，空間寬敞，鄰近各套房， 方便住客享受休閒。
二樓主人房及兒童天地
主人套房達940方呎，連近300方呎雙平台，合共逾1,200方呎，飽覽吐露港美景。門外展示了香港雕塑藝術家李展輝的不鏽鋼拋光雕塑，室內採用 亞洲風格材料與編織木地板，配Turri皮革床、TRNK扶手椅及DeMuro Das Corbu長椅，舒適雅致。主人房浴室以四川白竹大理石鋪設，細膩如水墨畫。 陽光充盈的偏廳旁為兒童臥室，設遊樂園元素與圓角家具，安全親切。達260方呎兒童臥室連近300方呎雙平台，展現流動美感。
屋頂天台戶外花園
天台花園約1,349方呎，設燒烤設備、十人餐桌及曬浴場。居高臨下，盡覽船灣淡水湖與吐露港雙重美景，詮釋從容度假美學。
「林海山城」提供合共262戶花園洋房及分層單位，實用面積介乎1,010至8,030方呎。花園洋房共36戶，實用面積從約3,245到約8,030方呎不等，有 四房三套到六房六套多元間隔選擇。標準單位共有160伙，分布於14幢樓高 5層大樓，實用面積介乎1,078至2,526方呎，間隔三房至四房不等，每戶皆設私人升降機大堂；另外有66伙連花園或頂層特色單位，其中26伙頂層特色單位，大部分為一層2伙設計，實用面積為2,021至3,760方呎。至於40個連花園特色戶，實用面積介乎1,010至2,503方呎，所有特色單位均屬兩房至四房間隔，對於著重大面積空間的人士別具吸引力。至於屋苑住客會所「CLUB LUCCA」揉合四周大自然美景，展現寓居山城之恬靜風雅，配合住戶尊貴隱逸的生活氣派。