林海山城洋房｜林海徑1號8030呎樓高三層 山海私人會所式生活(多圖有片)｜大埔新盤

林海徑1號洋房為全盤實用面積最大之尊貴大屋，樓高三層，六房六套間隔，實用面積 8,030方呎，設2,767方呎花園、683方呎前庭、1,349方呎平台及1,526方呎車庫。透過精緻細節和空間軸線的運用，配合山海林全景的獨特視覺美感，營造出山海私人會所式奢華生活。這座三層高的大宅由綠蔭環抱，設計師via.巧妙融合室內設計與外在環境的融和，從車庫走到天台仿如穿梭叢林、登上山峰之巔。地面層正門映入眼簾是樓高兩層的門廳 (約7米)，青銅飾面大門帶有横直紋效果，兩側波浪紋玻璃既保持私隱的同時，又將戶外的觀景水池及花園小徑隱約延展入室。

地庫古堡式酒窖車庫

住戶駕車回家，愛驅將停泊於歐洲古堡酒窖式車庫。地庫車庫設有獨立大閘，1,526方呎闊敞停泊空間，滿足收藏名車所需。經車庫入內，左側為深咖木紋牆，地面、樓梯及右牆採用淺米黃色石灰華地板或木紋板，沿煙燻橡木圓梯蜿蜒而上，宛如穿越山林。

地下雅宴區

客飯廳連前後花園逾4,000方呎，淺米色石灰華地板貫連地庫及地面層。客廳約720方呎，直通寬闊花園，裝潢揉合亞洲風格，天花線條、框架與長形玻 璃燈提升空間感，營造靜謐氛圍。空間分為兩區：一邊典雅大方，大型米色梳化面向銅啡色金屬紋理牆，電視隱藏其中，添整潔感；另一邊以石材為主，牆紙配金屬裝飾，深綠與灰銀織布背板襯木刻層架，營造如小路地板上的樹葉效果，可收納藝術品。灰色石紋理地毯及咖啡桌營造出輕鬆的聚會空間。落地玻璃 引入自然光，令私家花園與室內和諧相融。

地面樓層的飯廳達570方呎，連接逾2,767方呎的前後花園，延續木石主題。特色牆以人手雕刻木質面板描繪山村景象。玻璃吊燈懸於十二座白色大理 石餐桌上，營造摩登古堡的典雅氣派。餐桌旁設翡翠石酒吧、SUB-ZERO酒櫃及氮氣急凍杯機等。逾300方呎廚房配備Arclinea櫥櫃、頂尖意大利品牌Officine Gullo抽油煙機及煮食爐以及17件Gaggenau廚房設備。Gullo廚具源自佛羅倫斯，承襲十九世紀傳統，純人手打造，工藝如藝術珍品。地面層洗手間以 綠色瑪瑙、流線型鏡子及竹形金屬支架打造，營塑高級氛圍。寬敞聚會空間由 室內自然延展至戶外，設計平衡奢華與質樸、古典與現代，成就獨樹一幟的生活格 局。