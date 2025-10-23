柏瓏系列售出1565伙 套現139億 柏瓏III周日次輪開售138伙｜錦上路新盤

信和置業執行董事田兆源表示，次輪發售單位包括40伙一房及98伙兩房。扣除最高16%折扣優惠後，最低售價單位為5座2樓B7室，實用面積352方呎，一房(開放式廚房)，折實售價489.46萬元，呎價13,905元。至於最低呎價單位為2座1樓B8室，實用面積461方呎，兩房(開放式廚房)，折實售價604.8萬元，呎價13,119元。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」昨日(22日)上載最新銷售安排，將於本周日(26日)進行次輪銷售138伙，周六(25日)下午4時截票。

田兆源指，今批138伙以定價計算，市值約10億元。次輪銷售分為A組及B組兩個時段揀樓，A組買家須購買2伙至4伙。此外，他總結日前項目首輪銷售，合共錄得10組大手客購入2伙或以上。買家比例分布方面，約70%為用家，其餘約30%為投資者。至於「柏瓏」系列累沽1,565伙，總套現139億元。

「柏瓏」分為多期發展，合共提供2,200伙。「柏瓏III」由4座住宅大樓組成，為整個項目的第2期的1、2、3及5座，提供680伙，戶型涵蓋一房至三房，不設特色單位，實用面積介乎339至770方呎；當中一房及兩房合共設582伙，佔整體單位逾85%。今期未有提供住宅停車位，預計關鍵日期為2027年4月30日。