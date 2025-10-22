柏瓏III周日次輪開售138伙 折實價489萬入場｜錦上路新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」昨日(21日)加推3號價單共82伙，輕微加價1%至2%。市場反應熱烈，發展商今日(22日)上載最新銷售安排，將於本周日(26日)進行次輪銷售138伙，周六(25日)下午4時截票。

次輪發售全為標準單位，包括40伙一房及98伙兩房。扣除最高16%折扣優惠後，最低售價單位為5座2樓B7室，實用面積352方呎，一房(開放式廚房)，折實售價489.46萬元，呎價13,905元。

至於最低呎價單位為2座1樓B8室，實用面積461方呎，兩房(開放式廚房)，折實售價604.8萬元，呎價13,119元。次輪銷售分為A組及B組兩個時段揀樓，A組買家須購買2伙至4伙。