柏蔚森單日連沽2伙兩房 套現逾1440萬｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續火熱，今日(20日)連沽2伙，均屬兩房單位，套現約1,440.3萬元。
其中「柏蔚森II」VICTORIA FOREST第3座11樓C室，實用面積392方呎 ，廳房同向均享前席遊艇海景，以721萬元售出，呎價18,393元。另VICTORIA FOREST第3座17樓P室，實用面積383方呎，成交價719.3萬元，呎價18,781元。據悉，買家透露鍾情項目三面環海地利優勢，廳房同向均享前席遊艇海景，加上項目獨特森林浴主題及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)別具吸引力，且政府提前3年推動啟德智慧綠色集體運輸系統等市場利好因素帶動，比較啟德其他新盤後即決定入市。
發展商表示，「柏蔚森」系列自開售以來累沽519伙，套現逾35億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。
延長冬日限時禮遇 最高可獲贈12.8萬折扣
自限時冬日優惠生效起計累沽18伙，市場反應理想。有見農曆新年將近，「柏蔚森」為答謝買家支持，特意延長「冬日限時禮遇」，買家由即日起至今年2月16日期間，購買發展項目相關期數之相關指明住宅物業，最高可獲贈價值12.8萬元售價折扣優惠。