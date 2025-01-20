柏蔚森單日連沽2伙兩房 套現逾1440萬｜啟德新盤

「柏蔚森」系列自開售以來累沽519伙，套現逾35億元。(資料圖片)

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續火熱，今日(20日)連沽2伙，均屬兩房單位，套現約1,440.3萬元。

其中「柏蔚森II」VICTORIA FOREST第3座11樓C室，實用面積392方呎 ，廳房同向均享前席遊艇海景，以721萬元售出，呎價18,393元。另VICTORIA FOREST第3座17樓P室，實用面積383方呎，成交價719.3萬元，呎價18,781元。據悉，買家透露鍾情項目三面環海地利優勢，廳房同向均享前席遊艇海景，加上項目獨特森林浴主題及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)別具吸引力，且政府提前3年推動啟德智慧綠色集體運輸系統等市場利好因素帶動，比較啟德其他新盤後即決定入市。