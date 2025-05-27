柏蔚森海景三房近1700萬沽 呎價2.55萬「雙破頂」｜啟德新盤

新世界發展(017)旗下PAVILIA COLLECTION豪宅深受市場追捧，繼位於黃竹坑港島南岸第5A期「滶晨」創港島南岸錄得新高價成交後，同系位於啟德跑道區新盤「柏蔚森」新近亦錄得一宗大額交投，成交價及售價均創項目新高。

新世界及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」周二(27日)連沽2伙，當中AZURE FOREST第1座20樓A室，實用面積666方呎，三房一套加儲物室連洗手間間隔，享開揚前席遊艇海景，以1,698.3萬元售出，呎價25,500元，成交價及售價均創項目新高。

全盤累沽573伙 套現逾39億

據代理透露，買家鍾情單位客廳及3間睡房同向，均享有前席開揚遊艇海景。另設有自家研發MAGIC HANGER，自家設計兩組晾衣桿可放置於不同位置，充分利用每寸空間，美觀和實用俱備，迎合買家所需。獨立梗廚內配備歐洲名牌爐具，設寬趟工作檯面兼同享海景。主人睡房更設廣角景觀窗，放置雙人床後仍可三邊落床。買家透露追捧新世界品牌，鐘情全港獨有森林浴住宅主題及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)，故參觀示範單位後，再比較啟德其他新盤即決定入市。