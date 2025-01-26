柏蔚森累沽519伙 吸金逾35億 周末舉辦新春賀年「森」悅工作坊｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續火熱，自開售以來累沽519伙，套現逾35億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。

「柏蔚森I」昨日(25日)於九龍灣展銷廳舉辦新春賀年「森」悅工作坊，活動內容包括製作新年幸運注連繩和新年大吉盆栽，並特別邀請新世界集團的尊貴客戶家庭參加，一同享受節日的溫馨與喜悅。在專業導師的指導下，參加者親手製作一系列以「森林浴」為主題的獨特賀年裝飾品，呼應「柏蔚森」的建築設計理念。家長與小朋友共同投入，展現「工匠精神」，也激發小朋友的創意潛能, 為家庭增添喜慶氣氛。