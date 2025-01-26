柏蔚森累沽519伙 吸金逾35億 周末舉辦新春賀年「森」悅工作坊｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續火熱，自開售以來累沽519伙，套現逾35億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。
「柏蔚森I」昨日(25日)於九龍灣展銷廳舉辦新春賀年「森」悅工作坊，活動內容包括製作新年幸運注連繩和新年大吉盆栽，並特別邀請新世界集團的尊貴客戶家庭參加，一同享受節日的溫馨與喜悅。在專業導師的指導下，參加者親手製作一系列以「森林浴」為主題的獨特賀年裝飾品，呼應「柏蔚森」的建築設計理念。家長與小朋友共同投入，展現「工匠精神」，也激發小朋友的創意潛能, 為家庭增添喜慶氣氛。
延長「冬季限時禮遇」迎春接福
發展商指，項目自限時冬日優惠生效起計累售18伙，市場反應理想，現特別延長優惠至今年2月16日，期間購買指定期數的住宅物業，最高可獲贈價值128,000元的優惠。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。