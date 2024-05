柏蔚森I團隊打造國際人氣「森林浴」體驗活動｜啟德新盤

是次「森林浴」體驗將由擁有豐富經驗及美國自然及森林療癒認可嚮導(Association of Nature and Forest Therapy Certified Guides)Janet Fong @ The Balanced Jungle主持。Janet將會引領一眾參加者與自然環境互動,卸下繃緊的生活束縛,喚醒參加者的感官,與大自然建立深入的關係,感受大自然的療癒力量。

新世界發展營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示,位於跑道區臨海前端的「柏蔚森」為「PAVILIA COLLECTION」建築系列內九龍市區最大型住宅發展項目,將秉承集團港島「PAVILIA COLLECTION」豪宅所展現建築品味及用料設計等。