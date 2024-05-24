柏蔚森I團隊打造國際人氣「森林浴」體驗活動｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」銷售部署已進行得如火如荼，早前預告最快於季內登場，項目展銷廳將設於九龍灣商貿區，可俯瞰啟德體育園，落成後將成為全港最大的體育公園。 香港人生活節奏急促，每天營營役役忙於工作生活，無形間令身心超載而不自知，長遠對健康帶來影響。多接觸大自然能舒緩壓力和焦慮感，隨着港人越來越著重身心健康，除了做運動和瑜伽，香港亦漸漸興起源於日本的「森林浴」(Shinrin-yoku)療法，意指沐浴在森林和自然之間，鼓勵都市人放下日常匆忙的腳步感受大自然，透過五感感受當中的閒適恬靜氛圍，尋找身心靈的平衡，以紓解都市生活中的煩擾和壓力。

「森林浴」注重放鬆、連結和與自然和諧共處，療法可因個人喜好和環境而有所不同。體驗一般包括在森林中漫步，感受大自然的節奏，進行伸展瑜伽、冥想或放鬆練習，讓大腦休息，平靜心靈；再配以一系列感官體驗，如觀賞及觸摸花草樹木，聆聽鳥兒的歌聲和風吹過樹葉的聲音，嗅聞樹木和花草的香氣，親身發掘大自然的美麗和生命力，促進人與自然之間的聯繫，滋養身心靈。 「柏蔚森I」團隊將於下月5日(星期三)在啟德海濱長廊舉辦一場城市「森林浴」體驗，邀請大眾放下煩憂，打開感官盡情與大自然交流連結，忙裡偷閒展開一趟身心靈療癒之旅。參加者更可率先體驗集團位於啟德PARK PENINSULA臨海全新地標豪宅項目，全港首個以沉浸式「森林浴」為設計概念的「柏蔚森」所呈現的獨有氛圍。

是次「森林浴」體驗將由擁有豐富經驗及美國自然及森林療癒認可嚮導(Association of Nature and Forest Therapy Certified Guides)Janet Fong @ The Balanced Jungle主持。Janet將會引領一眾參加者與自然環境互動，卸下繃緊的生活束縛，喚醒參加者的感官，與大自然建立深入的關係，感受大自然的療癒力量。 新世界發展營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，位於跑道區臨海前端的「柏蔚森」為「PAVILIA COLLECTION」建築系列內九龍市區最大型住宅發展項目，將秉承集團港島「PAVILIA COLLECTION」豪宅所展現建築品味及用料設計等。