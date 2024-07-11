柏蔚森I暫收逾4100票 超額近20倍 周五下午2時截票｜啟德新盤

本月焦點新盤之一、新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」市場反應熱烈，將於周六(13日)首輪推售價單198伙，另有3伙天台特色戶同日以招標發售。

發展商表示，截至今日(11日)晚上7時，項目累收逾4,100票，按首輪銷售伙數計，超額認購近20倍，將於明天(12日)下午2時截票，周六首輪開售當日即場抽籤發售。

網上入票系統更省時及環保

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，準買家指項目網上入票流程非常流暢，並透露新世界自家創新研發，把高科技引入網上入票系統，以處理龐大的網上登記，令其入票流程更有效率及具彈性，方便身處不同地方的準買家入票，省時之餘更環保，為一手樓買家提供更方便快捷及貼心的置業體驗。