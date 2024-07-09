柏蔚森I會所Forest Pavilion逾5.4萬呎 五大主題區設50項設施｜啟德新盤

本月焦點全新盤、由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」迄今推出2張價單共142伙，新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，截至今日(9日)下午2時，項目累收逾2,700票，超額認購逾18倍；當中佔約50%入票客人來自九龍區，港島及新界區各佔約25%。至於有約七成為本地客，餘下約三成為包括專才等非本地客。

何家欣預告，項目最快日內加推第3號價單，強調有提價空間，並同時上載銷售安排，預計本周末進行首輪銷售。她稱，項目標準海景兩房及兩房連書房單位市場反應最為熱烈。隨着減息預期升溫，估計不少分支家庭、高端人才和專業人士轉租為買，同時有投資客表示有意購入多於1伙作長線收租，看好項目租務前景。被問及新界區有新盤以低價推出會否擔心分薄客源，她認為，兩者的位置及租務潛力不同，每個項目都擁有自身特色及優勢，對「柏蔚森I」有信心。