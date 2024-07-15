柏蔚森III有望周日開售 暫接獲5000個認購登記｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」第3期「柏蔚森III」日前公布首張價單推出72伙，項目今日(15日)命名為「AZURE FOREST」，新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，該期第一座樓王位於項目最前端，享更開揚海景，日前已上載樓書及開價，為回應市場需求考慮優先推售，有機會於本周日(21日)開賣。
何家欣補充，「柏蔚森I」早前錄得20組買家購入2伙及以上，共涉44伙，故是次考慮優化銷售安排，有意購買2伙及以上的買家，即可優先進入大手客組揀樓。
何家欣指，項目提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由223至666方呎。當中一房開放式廚房提供70伙，實用面積由260至263方呎；兩房開放式廚房涉及143伙，實用面積由382至395方呎；三房A室及C室均採梗廚設計，包括三房一套提供23伙，實用面積579方呎，三房套連儲物室涉22伙，實用面積666方呎；另設6伙特色單位，實用面積223至666方呎。
北角皇都重建項目最快第四季推
遠東發展營業及市務總經理陳富強指，「柏蔚森III」暫接獲5,000個認購登記，涉及首輪向隅客及不少新票源，本地客佔七成，非本地客佔兩至三成。截止今日下午3時，第1期「柏蔚森I」共售出185伙，套現逾13億元，佔可售單位93%，海景三房兩房及一房全數沽清。
關於未來部署，何家欣稱，新世界旗下北角英皇道皇都戲院重建項目最快於今年第4季推出，資料顯示，項目第1期提供約400伙，戶型涵蓋一房至四房。
「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中第3期「AZURE FOREST」包括第1座，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。