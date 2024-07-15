柏蔚森III有望周日開售 暫接獲5000個認購登記｜啟德新盤

柏蔚森III提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由223至666方呎。(董立華攝)

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」第3期「柏蔚森III」日前公布首張價單推出72伙，項目今日(15日)命名為「AZURE FOREST」，新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，該期第一座樓王位於項目最前端，享更開揚海景，日前已上載樓書及開價，為回應市場需求考慮優先推售，有機會於本周日(21日)開賣。

何家欣補充，「柏蔚森I」早前錄得20組買家購入2伙及以上，共涉44伙，故是次考慮優化銷售安排，有意購買2伙及以上的買家，即可優先進入大手客組揀樓。