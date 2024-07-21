柏蔚森III開售│非洲剛果商人買兩房自住 特別鍾情樓盤一樣野！│買家心聲

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」將於明日(21日)進行首輪銷售，以價單推售108伙，包括8伙三房、56伙兩房及44伙一房。扣除最高折扣18%，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。

來自非洲剛果的買家Kiri Kiri是次購入1伙兩房單位作自住之用，認為價錢十分合理。他透露，自己營運採礦公司，居住於非洲中部，附近擁有熱帶雨林，故特別鍾情項目的森林浴主題，決定選此作為香港居住地。

Kiri Kiri稱，自己過去4年一直有留意啟德區，認為該區舊啟德機場歷史悠久，跑道地貌優美，是香港有代表性地區。