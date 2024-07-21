柏蔚森III開售│非洲剛果商人買兩房自住 特別鍾情樓盤一樣野！│買家心聲

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」將於明日(21日)進行首輪銷售，以價單推售108伙，包括8伙三房、56伙兩房及44伙一房。扣除最高折扣18%，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。
來自非洲剛果的買家Kiri Kiri是次購入1伙兩房單位作自住之用，認為價錢十分合理。他透露，自己營運採礦公司，居住於非洲中部，附近擁有熱帶雨林，故特別鍾情項目的森林浴主題，決定選此作為香港居住地。
Kiri Kiri稱，自己過去4年一直有留意啟德區，認為該區舊啟德機場歷史悠久，跑道地貌優美，是香港有代表性地區。
九龍客斥700萬購兩房自住
另外，現居於九龍站的區先生稱是次斥資約700萬元購入1伙海景兩房單位，計劃用作自住。他指，項目價錢吸引，擁有大單邊海景，且啟德區位置亦不俗，看好區內未來發展。
「柏蔚森III」首輪截收逾5,800票，超額認購近53倍。首輪即場抽籤發售單位，其中S組買家最少購買任何2伙任何單位，最多可購9伙；而A組買家最少買任何兩房或三房單位，最多可購2伙；B組買家可購任何單位1伙。
「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙。當中「柏蔚森III」為第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。