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2025-03-17 16:54:00

梳打粉功效｜通渠/清潔油漬馬桶等5大用途 居家必備｜好裝修

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好裝修｜居家必備！梳打粉5大必學隱藏用途

好裝修｜居家必備！梳打粉5大必學隱藏用途

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講到清潔屋企，梳打粉天然無害，所以有唔少人都會用嚟清潔屋企，不過你又知唔知其實仲可以用嚟通渠、清潔油漬或馬桶？今日就等裝修佬話你知梳打粉嘅5大必學隱藏用途啦！

6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖） 6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖）

梳打粉功效｜清潔馬桶

廁所使用次數頻繁，便會容易出現污漬和異味，若長久不處理有機會變成頑固污漬，而且更會積聚大量細菌。這樣的話可以準備半杯醋和一湯匙梳打粉，倒入廁所後再靜置20分鐘，之後再輕抺乾淨，便能輕鬆洗走污漬。

梳打粉功效｜增強洗衣潔淨力

有時單憑洗衣粉會難以洗走運動過後衣服上的強烈汗臭味，但如果在洗衣時加入米杯約2/3份量的梳打粉至桶內，不但能增強潔淨力，更不會令衣物受損。

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準備半杯醋和一湯匙梳打粉，倒入廁所後再靜置20分鐘，之後再輕抺乾淨。 如果在洗衣時加入米杯約2/3份量的梳打粉至桶內，不但能增強潔淨力，更不會令衣物受損。

梳打粉功效｜洗衣機除臭去漬

為了避免洗衣機成為細菌溫床，可以在洗衣槽內放滿熱水後再打開洗衣機的清洗功能，再將約半包的梳打粉倒進機內，正常開機洗一次一般洗衣程序即可。這樣做可以徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

梳打粉功效｜通渠去淤塞

面對廚房鋅盆去水變慢或淤塞，大部分人都束手無策。但其實如果出現淤塞情況，可以倒入1/4杯梳打粉及半杯白醋在熱水中，然後再倒入水槽中，靜置3分鐘後再倒水，便能改善淤塞情況。

 

屋企有蟻解決方法｜咖啡渣/梳打粉/白醋等6招天然解決

為了避免洗衣機成為細菌溫床，可以在洗衣槽內放滿熱水後再打開洗衣機的清洗功能。 可以倒入1/4杯梳打粉及半杯白醋在熱水中，然後再倒入水槽中，靜置3分鐘後再倒水，便能改善淤塞情況。

梳打粉必學用途｜清潔萬年油漬

只要把梳打粉塗在抽油煙機有油漬的地方，靜置約5-10分鐘，油漬便會自然溶解，變得一抺即乾淨。

6種去污漬貼士｜白衫不再變黃化解咖啡漬化妝品漬懶人包

梳打粉必學用途｜清潔萬年油漬

梳打粉必學用途｜清潔萬年油漬

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
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