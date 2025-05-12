棄定存轉買樓收租！「無樓睇」擲330萬入手荃灣上車屋苑｜二手市況

近日本港拆息急跌，連帶港元定存息率亦回落，多間銀行下調定存息率，有投資客決定「棄定存」轉為買樓收租。

市場消息指，荃灣中心18座高層G室，實用面積約374方呎，原則兩房間隔。原開價338萬元，最後在「無樓睇」情況下以330萬元沽出，呎價約8,824元。

據悉，新買家見定存息口不斷回落、但租金回報不斷向上，故棄定存買樓收租，以同類單位每月租金約1.3萬至1.35萬計算，潛在租金回報介乎約4.7至4.9厘。原業主於2007年以111.8萬元買入單位，持貨約18年，現轉售帳面獲利218.2萬元，單位期內升值近2倍。