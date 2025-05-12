棄定存轉買樓收租！「無樓睇」擲330萬入手荃灣上車屋苑｜二手市況

近日本港拆息急跌，連帶港元定存息率亦回落，多間銀行下調定存息率，有投資客決定「棄定存」轉為買樓收租。
市場消息指，荃灣中心18座高層G室，實用面積約374方呎，原則兩房間隔。原開價338萬元，最後在「無樓睇」情況下以330萬元沽出，呎價約8,824元。
據悉，新買家見定存息口不斷回落、但租金回報不斷向上，故棄定存買樓收租，以同類單位每月租金約1.3萬至1.35萬計算，潛在租金回報介乎約4.7至4.9厘。原業主於2007年以111.8萬元買入單位，持貨約18年，現轉售帳面獲利218.2萬元，單位期內升值近2倍。
「慈母」資助女兒入市麗城花園
另外，荃灣麗城花園2期1座低層F室，實用面積約572方呎，以483.8萬元易手，呎價約8,458元。據悉，「慈母」見入市時機已到，加上市場預期下半年重啟減息，故資助女兒首期「上車」，日後供款由女兒負責。
至於原業主在2007年以約173萬元購入單位，持貨約18年，現轉售帳面賺310.8萬元，單位期內升值約1.8倍。
上車客怕遲買會貴 斥570萬購荃景花園「蝕讓貨」
中原地產荃灣萬景峯分行高級分區營業經理余仲平表示，荃灣荃景花園本月暫錄3宗二手買賣，最新為8座中層A室，實用面積約577方呎，三房套房間隔。原叫價605萬元，減價35萬元或約5.8%，至570萬元售出，呎價約9,879元。
余仲平透露，買家為區內分支家庭，睇樓一個月，見近日二手成交價量開始回升，預計下半年息口將會再下調，擔心遲買會貴，以及未必能遇到心儀的單位，故即時決定入市上述心水單位。原業主於2023年以651.5萬元購入單位，持貨約2年，現轉售帳面虧損81.5萬元，單位期內貶值約12.5%。