業主棄租套現！堅尼地城高先電影院舖叫價1.3億連租約放售 較9年前買入價低63%｜工商舖

舖位市況仍然受壓，業主要大幅蝕讓求售。世邦魏理仕表示，獲委任為獨家代理出售堅尼地城吉席街2號海怡花園第三座地下商鋪1(i)號及商鋪1(ii)號及一樓全層，涉及約14,000方呎臨街商舖，即高先電影院現址。業主意向售價為約1.3億元，折合每方呎約9,337元。據悉，業主於2016年以約3.55億元向「海味大王」庾柱林或相關人士購入，若成功以意向價售出，仍較9年前的買入價低約2.25億元或63.4%。

西區唯一戲院 物業前身為教會及酒家

是次放售物業面積約13,923方呎，現時由高先電影院承租，營運穩定並有長期租約，雖然物業目前以戲院作最佳用途，但其間隔及結構具靈活性，亦適合長遠作多元用途。物業前身為教會及酒家，展現其用途潛力。物業將以現狀連現有租約，透過私人協議形式出售，意向售價1.3億元，折合呎價約9,337元。