業主棄租套現！堅尼地城高先電影院舖叫價1.3億連租約放售 較9年前買入價低63%｜工商舖

舖位市況仍然受壓，業主要大幅蝕讓求售。世邦魏理仕表示，獲委任為獨家代理出售堅尼地城吉席街2號海怡花園第三座地下商鋪1(i)號及商鋪1(ii)號及一樓全層，涉及約14,000方呎臨街商舖，即高先電影院現址。業主意向售價為約1.3億元，折合每方呎約9,337元。據悉，業主於2016年以約3.55億元向「海味大王」庾柱林或相關人士購入，若成功以意向價售出，仍較9年前的買入價低約2.25億元或63.4%。
西區唯一戲院 物業前身為教會及酒家
是次放售物業面積約13,923方呎，現時由高先電影院承租，營運穩定並有長期租約，雖然物業目前以戲院作最佳用途，但其間隔及結構具靈活性，亦適合長遠作多元用途。物業前身為教會及酒家，展現其用途潛力。物業將以現狀連現有租約，透過私人協議形式出售，意向售價1.3億元，折合呎價約9,337元。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，物業位置優越享有高樓底，現有租客為港島西區唯一戲院，由2021年開幕迄今，投入大量時間及資源打造高質素電影院，提供四個放映廳合共超過280個座位。此外，隨著區內人口結構變化，加上附近有數個豪宅屋苑新落成，區內對娛樂消遣的需求日益增加，相關商業空間需求亦隨之上升，特別是等新興行業紛紛尋求大型樓面，可見是次出售之物業的獨特罕有性及潛在回報。
新買家可按需要將物業改裝
世邦魏理仕香港資本市場部董事曾家亮稱，物業的空間具備優勢，能吸引如戲院這類型優質長線租客進駐。若買家將來有需要，可考慮將物業改裝，善用其本身的高樓底及小時獨立出入口等特點，提升物業價值，方便各大小企業團體、宗教團體、教育機構、幼稚園及酒樓等各行業使用。