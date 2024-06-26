業主減持掟貨套現 租客完約減價賣深井海景三房 3年損手百萬｜有圖

二手市場出現業主「減磅」套現個案，個別更不惜大幅蝕讓掟貨。深井碧堤半島有業主趁租客完約，決心減持物業，最終劈價105萬元蝕沽，持貨3年帳面貶值百萬元。
晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，深井碧堤半島3座高層D室，實用面積約813方呎，屬三房主套露台加工人套間隔，俯瞰遼闊海景，遠眺機場。
據了解，業主於今年2月以980萬元「平手價」放售單位，現租客預算7月中旬才遷出，至5月底業主決心減持物業，下降叫價至900萬元，吸引一同區分支家庭客戶洽購，在安排睇樓後一拍即合，最終以875萬元成交，減幅105萬元或10.7%，呎價約10,763元。
原業主於2021年以980萬購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損105萬元，物業期內貶值約10.7%。
⇊深井碧堤半島3座高層D室⇊
沙田長情業主勁賺7倍離場
有長情業主更趕緊低價沽貨套現，由於入市年期較早，帳面仍能大賺離場。中原地產第一城馬鐵站分行助理區域經理陳志明稱，藍籌屋苑沙田第一城4座低層B室，實用面積約819方呎，屬套三房連露台間隔，外望內園景。
據悉，原業主見近期市況稍微恢復，遂減持物業套現，初時放盤叫價850萬元，最後以780萬元沽出，造價創屋苑近年同類單位新低，呎價約9,524元，較最初放盤價累減70萬元或約8.2%。
他透露，新買家為區內換樓客，認為上址價格相宜而入市。原業主早於1982年以89.3萬元一手購入單位，持貨長達42年，現轉售帳面大賺690.7萬元，物業期內升值約7.7倍。陳志明補充，沙田第一城本月暫錄約15宗買賣。