業主要求先出價先准睇樓 4客齊爭三房海景樓王戶 呎價不足1.1萬｜有圖

資料顯示，同座實用面積及間隔相若的低層C室，今年2月以950萬元成交，呎價約10,662元；而同座極低層C室，於上月以892.8萬元售出，呎價約10,020元。

晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，碧堤半島1期9座中層C室，實用面積約891方呎，三房套連工作室間隔，景觀正南，擁單邊海景，屬屋苑1期樓王單位，以980萬元沽出，呎價約10,999元。據了解，原業主購入單位後進行全屋翻新自用，故從相片可見，單位內櫳裝修簇新。

二手交投雖見回落，惟優質單位放盤不乏買家追捧。深井碧堤半島有三房海景樓王單位吸引4組客同時出價爭購，最終以980萬元成交，呎價不足1.1萬元。

⇊深井碧堤半島 1 期 9 座中層 C 室⇊

特別安排時段予準買家睇樓

鄧錦雄透露，由於單位現有租客居住，原業主特別安排一個時段給予所有準買家睇樓，且要求所有準買家須率先出價，僅開價接近原業主的心理價位才獲准睇樓，最終獲4台買家出價睇樓。據悉，新買家為外區客，比較深井多過屋苑後，決定購入碧堤半島單位，因屋苑相對比較方便，戶型適合，及擁有無敵海景，且此類型單位戶型的放盤量相對罕有，故睇樓後決定拍板買入。

原業主於2014年以863萬元買入單位，持貨約10年，是次賣樓因決定搬近小朋友校區作長遠居住，現轉售帳面獲利117萬元，物業期內升值約13.6%。