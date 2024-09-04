業主要錢唔要貨！港島東鳳凰樓層兩房5年帳輸35%轉手 每呎蒸發1萬｜二手市況

面對樓市陷2003年沙士後最長跌浪，小業主持貨心態轉趨疲弱，急於套現的業主更「要錢唔要貨」不惜勁蝕離場。入伙約6年的筲箕灣形薈，最新爆出一宗大幅蝕讓個案，有兩房鳳凰樓層單位5年貶值35%沽出。
市場消息指，形薈2座極高層H室，為頂層對落的鳳凰樓層單位，實用面積約433方呎，兩房間隔，特高樓底設計，最新以778萬元易手，呎價約17,968元。
原業主於2019年以1,191.4萬元購入單位，當時成交呎價高達27,515元，現相等於每方呎蒸發近1萬元，現持貨約5年轉售，帳面勁蝕413.4萬元，物業期內貶值約34.7%。
屋苑去年起交投近乎全數損手
資料顯示，形薈位於筲箕灣筲箕灣道393號，2018年入伙，共有3座，提供650個單位。
翻查資料，屋苑自去年起計錄得的二手成交近乎全數損手，蝕幅介乎2%至31%，當中1B座高層B室，實用面積約357方呎，一房間隔，今年6月以660萬元售出，呎價約18,487元，原業主於2017年以958.41萬元入市，現轉手帳面慘輸298.41萬元或約31%離場。
投資者「減磅」沽大坑單幢樓
除小業主外，另一邊廂物業投資者亦陸續「減磅」套現。市場消息透露，大坑單幢樓海麗軒一個低層A室單位，實用面積約424方呎，最新以628萬元沽出，呎價約14,811元。
據悉，原業主為一名投資者，於2016年豪擲約5,101萬元連掃該盤7伙，然而近年已先後售出5伙，成交價介乎628萬至960萬元，累計套現4,059萬元，連同是次成交單位，合共沽出6伙套現約4,687萬元，現僅餘1伙待售。
資料顯示，海麗軒位於大坑銅鑼灣道38號，1989年入伙，屬單幢式住宅物業，提供48個單位。