業主變陣拆細吸引中小企入市 中環中心部分樓面分拆出售 市值近12億｜商廈市況

去年底市場錄得多宗用家「轉租為買」入市港島甲級商廈自用個案，反映到部份商廈呎價已達吸引水平，帶動港島指標甲廈成為市場關注對象。踏入蛇年，工商舖投資氣氛略見回暖，業主出貨意欲更趨積極。有業主把持有的中環中心45樓全層及27樓部份樓面分拆出售，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，叫價為每方呎21,800元起，兩層樓面市值共約11.96億元。 中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次推售物業位於中環皇后大道中99號中環中心45樓及27樓部分樓面，涉及單位合共約13個，單位建築面積由1,842至9,565方呎。業主會先推出8個單位，平均呎價由21,800元起，其餘會預留作日後部署。

麥偉嫦稱，是次分拆出售安排45樓全層，為現時中環中心最高可供分拆出售的樓層，最為市場注目，業主向來只接受全層形式洽商，今次屬首度分拆出售，意味著此樓層單位保值及投資價值更高。該層分間為6個單位，建築面積由1,842至9,565方呎不等，當中兩組單位分別為4501至02室及13室及4510室將會預留外，其餘4個單位會推售，其中面積最大為9,565方呎，叫價約2.32億元，呎價為24,300元。至於27樓部分樓面，是次只推售4個單位，面積由2,067至7,168方呎，而呎價分別為21,800及22,000元。

中環中心內有不少世界級頂尖用戶 麥偉嫦指出，中環中心屬全港最高可供出售的CBD核心甲級商廈之一，加上大廈的高度346米，在香港排行第五，是全球核心商廈之一，極具知名度，是次分拆單位出售，極適合中小企把單位作總部據點之用。同時，該物業地理位置優越，周邊交通便利，毗鄰多條行人天橋系統連接中區各主要商廈，步行至中環、香港及上環港鐵站均只需約6分鐘，且毗鄰西區海底隧道、港澳碼頭及中環碼頭，方便來往九龍及港島各區，及接駁高鐵輕鬆享受北上旅程。

中環中心內有不少世界級頂尖用戶，主要涵蓋金融、法律及電訊等行業，除國際性大企業進駐如星展銀行、穆迪分析、晨星、惠理基金及羅拔臣律師事務所等，亦甚受內地企業追捧，如華泰國際、佳兆業、禹洲地產、中國聯通及波司登等。中環中心配套設施齊備，擁有無柱式設計及高樓底，樓層劃分合理，創造出寬敞優越的空間。寬闊豪華的電梯大堂設有多部高速升降機，能夠滿足大量人流的需求；另設空中大堂，同樣鋪設質感上乘的大理石牆面及地磚；提供400個平面有蓋車位，為中區甲級商廈中罕有。大廈設有多達4個出入口，特設豪華全天候上落客區，行政人員及貴賓可直接乘搭專用升降機直達所屬樓層。超過6萬方呎的開放花園及綠化環境，提供用家極致便利和豪華體驗。