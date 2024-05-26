業主讓步減價 二手交投回升 中原十大屋苑本周末成交重上雙位數｜樓市走勢

受一手新盤持續低開打擊，二手樓業主面對現實減價。中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，按周反彈1.5倍，交投重上雙位數水平，創4周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤持續低開搶客，本月二手交投氣氛回落，中原城市領先指數CCL已連跌4周，業主見二手靜局，陸續讓步減價，重新吸引買家入市，帶動交投反彈，料樓價繼續整固。

太古城三房勁蝕 3 球半 港島區太古城本周末錄1宗成交，中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，成交單位為華山閣低層F室，實用面積685方呎，採三房間隔，業主最初叫價1,020萬元，現累減140萬元，以880萬元沽出，較市價低約5%，平均實用呎價僅12,847元。原業主於2021年12月以1,230萬元購入單位，持貨約兩年半，現帳面蝕350萬元，單位期內貶值28%。他指出，新盤持續採低價推售策略，屋苑筍盤亦已被消化，本月交投減慢，暫錄17宗成交，平均實用呎價約14,200元。

海怡半島套四房市價 1082 萬沽 港島區海怡半島本周交投亦錄得1宗。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末交投比上周零成交改善，錄得1宗成交，單位為28座高層E室，實用面積760方呎，屬四房套戶間隔，享開揚山景，最新以1,082萬元沽出，實用平均呎價14,237元，屬市價成交。