業主讓步減價 二手交投回升 中原十大屋苑本周末成交重上雙位數｜樓市走勢

受一手新盤持續低開打擊，二手樓業主面對現實減價。中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，按周反彈1.5倍，交投重上雙位數水平，創4周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤持續低開搶客，本月二手交投氣氛回落，中原城市領先指數CCL已連跌4周，業主見二手靜局，陸續讓步減價，重新吸引買家入市，帶動交投反彈，料樓價繼續整固。
太古城三房勁蝕3球半
港島區太古城本周末錄1宗成交，中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，成交單位為華山閣低層F室，實用面積685方呎，採三房間隔，業主最初叫價1,020萬元，現累減140萬元，以880萬元沽出，較市價低約5%，平均實用呎價僅12,847元。原業主於2021年12月以1,230萬元購入單位，持貨約兩年半，現帳面蝕350萬元，單位期內貶值28%。他指出，新盤持續採低價推售策略，屋苑筍盤亦已被消化，本月交投減慢，暫錄17宗成交，平均實用呎價約14,200元。
海怡半島套四房市價1082萬沽
港島區海怡半島本周交投亦錄得1宗。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末交投比上周零成交改善，錄得1宗成交，單位為28座高層E室，實用面積760方呎，屬四房套戶間隔，享開揚山景，最新以1,082萬元沽出，實用平均呎價14,237元，屬市價成交。
黃埔花園本周末錄2宗成交
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，一手市場持續搶佔購買力，部分業主擴大議價空間。黃埔花園本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，平均實用呎價約12,871元。周末成交包括2期11座低層C室，實用面積466方呎，屬兩房間隔，業主最初叫價650萬元，減價35萬元以615萬元沽出，實用平均呎價13,197元。
新界細價上車盤吸客
至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行區域營業經理侯惠良稱，雖然最近市場焦點聚於一手，二手交投減慢，惟細價上車盤仍具剛性需求，沙田第一城本周末錄2宗成交，包括37座中層F室，實用面積284方呎，屬兩房設計，以434萬元沽出，平均實用呎價15,282元。原業主於2004年12月以118萬元買入單位，持貨近20年，是次轉手帳面獲利316萬元，單位升值約2.7倍。
另一宗成交為40座中層D室，實用面積304方呎，亦為兩房，最新以454萬元易手，實用呎價14,934元；原業主於2019年2月以500萬元買入物業，現轉手帳面蝕46萬元離場。
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