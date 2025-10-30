樓價交投同步升溫！全港86個屋苑呎價反彈 最勁升15%｜樓市數據

今年以來，金銀與股市各自各精彩，香港樓市亦受惠減息效應，第三季開始發力追落後，市場普遍認為樓市終見曙光。年內多達86個二手大型屋苑出現反彈，不少升幅更達一成以上，最勁升近15%。 今年全球避險情緒升溫，現貨黃金曾突破每盎司4,300美元、升幅達六成；白銀升穿53美元，累升八成。同時恒指年內反彈逾兩成，資金明顯回流風險資產。與此同時，本港樓市在美國上月重啟減息週期、政府全面撤辣及新盤銷情回暖帶動下，購買力重新釋放，樓價與交投同步升溫。

中原城市領先指數較今年 3 月低位反彈超過 4% 二手樓市更有發力追落後之勢，中原城市領先指數上周報141.09點，較今年3月低位反彈超過4%，但仍較2021年高位低約26%。由此可見，目前樓價仍遠低高峰，仍具一定追落後空間。加上減息意味置業成本下降，美國年底前或再減息兩次，吸引更多首置及投資者重返市場。 樓價回升，不少市民開始擔心遲買會更貴，加上減息效應及施政報告利好帶動，市場追落情緒升溫，上車屋苑樓價率先反彈，因中小型單位入場銀碼較細易上車，且政府將400萬元以下細價樓印花稅至降至100元，剛性需求巨大，市場上呎價低於1萬元的屋苑正逐步減少。據中原地產統計，143個藍籌屋苑中，呎價低於1萬元的已由去年底的24個略減至上周的21個。