樓價交投同步升溫！全港86個屋苑呎價反彈 最勁升15%｜樓市數據

今年以來，金銀與股市各自各精彩，香港樓市亦受惠減息效應，第三季開始發力追落後，市場普遍認為樓市終見曙光。年內多達86個二手大型屋苑出現反彈，不少升幅更達一成以上，最勁升近15%。
今年全球避險情緒升溫，現貨黃金曾突破每盎司4,300美元、升幅達六成；白銀升穿53美元，累升八成。同時恒指年內反彈逾兩成，資金明顯回流風險資產。與此同時，本港樓市在美國上月重啟減息週期、政府全面撤辣及新盤銷情回暖帶動下，購買力重新釋放，樓價與交投同步升溫。
中原城市領先指數較今年3月低位反彈超過4%
二手樓市更有發力追落後之勢，中原城市領先指數上周報141.09點，較今年3月低位反彈超過4%，但仍較2021年高位低約26%。由此可見，目前樓價仍遠低高峰，仍具一定追落後空間。加上減息意味置業成本下降，美國年底前或再減息兩次，吸引更多首置及投資者重返市場。
樓價回升，不少市民開始擔心遲買會更貴，加上減息效應及施政報告利好帶動，市場追落情緒升溫，上車屋苑樓價率先反彈，因中小型單位入場銀碼較細易上車，且政府將400萬元以下細價樓印花稅至降至100元，剛性需求巨大，市場上呎價低於1萬元的屋苑正逐步減少。據中原地產統計，143個藍籌屋苑中，呎價低於1萬元的已由去年底的24個略減至上周的21個。
41個屋苑升幅達5%以上
此外，若以最新樓價與去年底相比，過去10個月多達86個屋苑的成交呎價反彈，佔比六成，其中41個升幅達5%以上，當中10個更錄得雙位數升幅，包括爵悅庭、海逸豪園、沙田第一城、采葉庭、駿景園、青怡花園、港景峰、黃埔花園、綠楊新邨及譽．港灣。
爵悅庭升幅最多 高達14.7%
其中以爵悅庭升幅最為顯著，呎價由去年底的12,085元升至13,866元，升幅高達14.7%，位列全港之冠。其次為海逸豪園及沙田第一城，分別錄得14.3%及13.7%的升幅。荃威花園則是目前全港呎價最低屋苑，僅6,632元，較去年底跌逾7%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期二手市場的筍盤已被大量消化，幾近乾塘，部分買家為免錯失機會，開始願意追價入市，令部份屋苑呎價升幅更為明顯。他指出，買家入市信心逐步增強，主要因擔心樓價持續上升，若再觀望恐需付出更高成本，令入市意欲明顯提升，業主議價空間亦相應收窄，成交氣氛大幅改善。
陳永傑續稱，受惠美國減息、中美關係緩和及股市回升，樓市見底回升。根據差餉物業估價署最新數據，本港樓價已連升四個月，9月私人住宅售價指數升至292.5點，按月升1.3%，創18個月以來最大升幅。今年首九個月，樓價累計上升1.14%。不過，目前樓價與2021年9月的歷史高位398.1點相比，仍低約26.53%，仍具追落後空間。