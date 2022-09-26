樓價指數高位插10%！太古城造價「時光倒流」至2017年 將軍澳一屋苑呎價瀉23%最傷

本港正式踏入加息周期，加上新冠肺炎疫情反覆等因素影響下，二手樓價急跌，劈價成交、業主蝕讓求售均於各區出現。反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，自去年8月高位已蒸發逾一成，當中133個成份屋苑中，佔約94%屋苑近一年呎價報跌，其中約36%跌幅更超過一成；而表現最差屋苑，竟為將軍澳新都城，樓價由高位計，累跌逾兩成，為最傷的藍籌屋苑；而新界區上車屋苑亦受壓，荃灣荃威花園呎價跌穿1萬元關口。中原地產指，隨着滙豐銀行宣布加息0.125厘，為本港4年來首次加息，估計樓價仍會持續受壓。

近一年呎價挫逾 10% 屋苑佔 48 個

中原城市領先指數CCL最新報169.93點，按周跌0.79%，連跌10周共6.14%，為3年最長跌浪，單計今年樓價已下跌約8%，若與去年8月歷史高位191.34點比較，跌幅更逾11%。由CCL去年最高位計，133個成份屋苑中，只有8個屋苑逆市上升，其餘125個屋苑皆跌，呎價重挫一成或以上的屋苑佔48個，比例36%，並以抗跌力一向較佳的市區屋苑為主。事實上，首二十個呎價跌幅最大屋苑，市區屋苑佔16個或約八成。

唯一呎價重挫20%以上的屋苑，為將軍澳新都城，其9月平均呎價已失守1.5萬元，為2019年2月以來首見，低見14,669元，較去年8月平均呎價約19,102元，大跌23%。

美孚新邨成市區最平藍籌屋苑

加息更觸發二手蝕讓潮，截至上周四(22日)，9月份全港暫錄得約70宗蝕讓成交，將軍澳屬重災區之一。其中，新都城2期8座中層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔。今年7月叫價660萬元放盤，減價40萬元後，終以620萬元易手，呎價約17,080元。原業主2017年以675萬元買入，持貨約5年，帳面損手55萬元。

至於荔枝角藍籌屋苑美孚新邨，本月平均呎價跌至11,634元，較去年8月平均呎價14,511元大跌近兩成，成為市區最平藍籌屋苑。屋苑細單位造價重現「4字頭」，恆柏道3號極高層C室，實用面積約437方呎，原則一房。原叫價550萬元，最後累減55萬元，以495萬元易手，呎價約11,327元。

向來被喻為樓市風向指標的鰂魚涌太古城，樓價更時光倒流到5年前。本月平均呎價跌穿1.8萬元水平，低見約17,159元，較去年高位21,292元大幅回落19.4%，創2017年7月錄得17,117元後新低。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑本月最平成交為明宮閣低層G室，實用面積約582方呎，屬兩房則王，成交價1,040萬元，呎價約17,869元，賣平逾一成。資料顯示，同座一個更低層G室單位，2020年7月曾以1,192萬元沽出，呎價約20,481元。