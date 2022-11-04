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地產
2022-11-04 17:30:00

樓價指數｜CCL連跌4周重返近5年前水平 中原：最快月底跌至160點

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樓價指數｜CCL連跌4周重返近5年前水平 中原：最快月底跌至160點

樓價指數｜CCL連跌4周重返近5年前水平 中原：最快月底跌至160點

中原城市領先指數CCL最新報164.91點，創255周新低，重返201712月水平，按周跌1.96%，跌幅346(20163)以來最大，並連跌4周。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL進一步向下逼近160點低位，僅相差4.91點或3.07%，估計由12月底提前於11月底達到。樓價跌勢未止，本周CCL八大指數齊跌，是樓價下調近16周以來第4次。周四(3)美國聯儲局加息0.75厘，滙豐銀行宣布上調最優惠利率0.25厘，對樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。

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四區單周跌幅擴大 新界西挫近2.8%最曳

四區單周跌幅擴大。九龍CCL_Mass156.8點，創262周新低，重返201710月水平，按周跌1.58%，跌幅8周以來最大，連跌4周共4.65%。港島CCL_Mass166.98點，創261周新低，重返201710月水平，按周挫2.17%，跌幅32周以來最大，連跌4周共3.9%。新界東CCL_Mass175.49點，創251周新低，重返20181月水平，按周降2.39%，跌幅11周以來最大。新界西CCL_Mass156.82點，創134周新低，重返20204月水平，按周插2.77%，跌幅9周以來最大。

今年616日美國首次加息0.75厘後，CCL180.22點下跌4.57點或2.54%，到175.65點，即728日美國第二次加息0.75厘前的水平。其後CCL175.65點再下跌5.65點或3.22%，到170點，即922日美國第三次加息0.75厘前的水平。樓價跌幅逐步擴大，9月加息後CCL170點持續下跌，113日美國第四次加息0.75厘，預期3周後(11月底)公布的CCL將達160點水平，估計期間跌幅約10點或5.88%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass164.99點，創258周新低，重返201711月水平，按周回落2.16%，跌幅728(200811)以來最大。CCL(中小型單位)163.23點，創258周新低，重返201711月水平，按周挫2.15%，跌幅728(200811)以來最大。CCL(大型單位)173.11點，創88周新低，重返20212月水平，按周降1.16%，跌幅10周以來最大。樓價持續向下，四大整體指數齊跌4周，CCL累跌3.35%CCL Mass累跌3.36%CCL(中小型單位)累跌3.41%CCL(大型單位)累跌3.04%

今日(4)公布的指數，根據今年102430日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年101016日簽臨時買賣合約，是今年922日美國聯儲局宣佈加息0.75厘及滙豐宣佈上調最優惠利率0.125厘後第3周的市況，以及2022923日金管局放寬壓力測試要求後第3周的市況。

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