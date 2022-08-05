樓價走勢｜中原CCL失守178點 八大指數齊挫 新界西跌幅最大

本港樓價走勢持續向下，中原城市領先指數CCL最新失守178點，報177.43點，按周跌1.17%，跌幅為22周以來最大，並連跌3周，創18周新低(今年3月低見177.34點)。
黃良昇：預期CCL將下試今年全年新低位
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，八大指數近7周以來出現第二次齊跌，其中7個指數創新低。CCL向下跌穿178點，重返今年3月時的谷底，結束早前7周於180點到182點窄幅爭持的局面。在加息周期下，樓價持續受壓，走勢反覆緩慢尋底，預期CCL將下試今年全年新低位。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.15點，創79周新低(2021年1月低見177.59點)，按周瀉1.33%，跌幅88周以來最大。CCL(中小型單位)報176.54點，創76周新低(2021年2月低見176.20點)，按周降1.23%，跌幅22周以來最大。CCL(大型單位)報181.86點，創15周新低(2022年4月低見181.31點)，按周回落0.9%，跌幅4周以來最大。
四大整體指數齊跌3周，是22周以來首見。近3周，CCL累跌2%，CCL Mass累挫2.25%，CCL(中小型單位)累減2.12%，CCL(大型單位)累跌1.45%。樓價調整幅度擴大，CCL結束早前7周於180點到182點窄幅爭持。
新界西樓價按周插逾2%
四區方面，新界西CCL_Mass報165.3點，創74周新低，按周插2.1%，跌幅19周以來最大。九龍CCL_Mass報169.84點，創76周新低，按周下滑1.9%，跌幅18周以來最大。港島CCL_Mass報181.84點，創18周新低，按周降0.73%，連跌3周共1.96%。新界東CCL_Mass報192.4點，按周跌0.03%，連跌2周共0.28%。
嘉湖山莊呎價按月挫7.6% 沙田第一城逆市飆13%
133個成分屋苑本周調整實用呎價表現，跌幅最大的新界西，區內屋苑天水圍嘉湖山莊按月挫7.6%；天水圍栢慧豪園、元朗YOHO TOWN、青衣翠怡花園、東涌映灣園及屯門黃金海岸，跌幅介乎4.3%至9.8%。部分主要屋苑呎價普遍向下，如鰂魚涌太古城及小西灣藍灣半島按月分別跌1.7%及3.3%；鴨脷洲海怡半島按月挫3.8%；藍田麗港城、將軍澳中心及紅磡黃埔花園按月分別降4.7%、6.2%及6.3%。荔枝角美孚新邨更下滑9.3%。
表現造好屋苑包括元朗尚悅及蝶翠峰，按月分別漲0.7%及7.8%。將軍澳新都城及維景灣畔，按月升1.5%及0.2%。沙田第一城及土瓜灣譽．港灣分別按月飆12.8%及14.4%。
今日(5日)公布的指數，根據今年7月25至31日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年7月11至17日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第20周的市況，以及今年6月16日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第4周的市況。