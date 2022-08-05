樓價走勢｜中原CCL失守178點 八大指數齊挫 新界西跌幅最大

本港樓價走勢持續向下，中原城市領先指數CCL最新失守178點，報177.43點，按周跌1.17%，跌幅為22周以來最大，並連跌3周，創18周新低(今年3月低見177.34點)。

黃良昇：預期 CCL 將下試今年全年新低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，八大指數近7周以來出現第二次齊跌，其中7個指數創新低。CCL向下跌穿178點，重返今年3月時的谷底，結束早前7周於180點到182點窄幅爭持的局面。在加息周期下，樓價持續受壓，走勢反覆緩慢尋底，預期CCL將下試今年全年新低位。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.15點，創79周新低(2021年1月低見177.59點)，按周瀉1.33%，跌幅88周以來最大。CCL(中小型單位)報176.54點，創76周新低(2021年2月低見176.20點)，按周降1.23%，跌幅22周以來最大。CCL(大型單位)報181.86點，創15周新低(2022年4月低見181.31點)，按周回落0.9%，跌幅4周以來最大。

四大整體指數齊跌3周，是22周以來首見。近3周，CCL累跌2%，CCL Mass累挫2.25%，CCL(中小型單位)累減2.12%，CCL(大型單位)累跌1.45%。樓價調整幅度擴大，CCL結束早前7周於180點到182點窄幅爭持。

新界西樓價按周插逾 2%

四區方面，新界西CCL_Mass報165.3點，創74周新低，按周插2.1%，跌幅19周以來最大。九龍CCL_Mass報169.84點，創76周新低，按周下滑1.9%，跌幅18周以來最大。港島CCL_Mass報181.84點，創18周新低，按周降0.73%，連跌3周共1.96%。新界東CCL_Mass報192.4點，按周跌0.03%，連跌2周共0.28%。