樓價走勢｜市況波動加大 戴德梁行「轉軚」料住宅最多跌價3%

房地產顧問公司戴德梁行今日(7日)發表香港房地產市場2025年第一季回顧及展望，隨著政府在2月份新一份《財政預算案》中放寬400萬元或以下細價樓印花稅，加上第一季股市復甦帶動財富效應，住宅市場氣氛有所回暖，帶動第一季樓市成交量錄得約12,200伙，按年升24%；惟息口仍處於較高水平，第一季樓價亦錄得輕微跌幅。然而，美國關稅新規生效後，環球金融市場表現波動，該行亦因應目前市況波動更大，調整今年本港樓價預測，由原先去年底估計今年價有望升最多5%，最新為可能在正負3%的水平內浮動。

該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，根據政府差估署數據，2月份整體住宅樓價指數按月跌0.9%，使今年首兩個月樓價累跌約1.6%（截至2月數據）。另根據本行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至第一季度，本季樓價亦回調1.7%。至於受歡迎屋苑樓價表現，各類市場均在第一季表現較為反覆，當中代表細價盤的沙田第一城按季下調9.1%；代表中價市場的太古城按季錄得2.2%跌幅；而代表豪宅市場的貝沙灣亦按季挫7.4％，預期後市住宅成交多集中於细銀碼樓盤。

股市若繼續下行 樓市絕對受影響

恒生指數今日急瀉超過3,000點，被問及會如何影響樓市走勢。黎劍明認為，港股在年初起計升勢持續，惟今日單日將年內升幅接近全部蒸發，不過有機會不少資金在之前經已調出並流向樓市等其他市場。不過樓市反應一向有所滯後，短期內交投量影響不大，需要觀望未來兩個月股市走勢，若然繼續下行，樓市表現絕對受到影響。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，雖然本行3月份的詢價量指數已較1月份低位反彈約26%，同時成交量亦回升至5,300伙以上，然而本港樓市仍然受制於最近環球貿易和經濟局勢帶來的不穩定性。展望後市，若經濟及股票市場能再次企穩，同時美國聯儲局能於年內持續減息，才能支持後市成交量持續，從而帶動樓價回穩。由於現時市況相比年頭開局時預期的波幅更大，部分投資者和潛在買家可能再次觀望，預計整體成交量與去年相約，而樓價預測趨向保守，調整至可能在正負3%的水平內浮動。租金方面，年初迄今累升約0.6%，預期全年走勢相對穩健。