樓價預測 中原最牛 明年看升15%

本港樓市今年止跌，市場陸續為明年作出預測，普遍認為可延續升勢，當中中原地產的預測最樂觀。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今年樓市回暖為後市復甦奠定基礎，展望明年港住宅市場受惠三大利好因素下，預測樓市將處於反彈初期，各項數據有望顯著回升，料全年樓價有約15%的升幅。

成交量方面，中原認為明年一手市場預計可維持20,000宗高位。二手方面，受惠一手樓價上升及減息效應，料成交量會躍升近30%，達50,000宗。反映二手樓價的中原城市領先指數(CCL)則料上升15%至164點，惟與2021年8月191.34點歷史高位，仍存在約14%差距。

中原指的三大利好因素，包括環球經濟向好；一手庫存回落令供需缺口持續擴大；政策增強非本地買家在港置業意欲。