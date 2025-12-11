樓價預測 中原最牛 明年看升15%

本港樓市今年止跌，市場陸續為明年作出預測，普遍認為可延續升勢，當中中原地產的預測最樂觀。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今年樓市回暖為後市復甦奠定基礎，展望明年港住宅市場受惠三大利好因素下，預測樓市將處於反彈初期，各項數據有望顯著回升，料全年樓價有約15%的升幅。
成交量方面，中原認為明年一手市場預計可維持20,000宗高位。二手方面，受惠一手樓價上升及減息效應，料成交量會躍升近30%，達50,000宗。反映二手樓價的中原城市領先指數(CCL)則料上升15%至164點，惟與2021年8月191.34點歷史高位，仍存在約14%差距。
中原指的三大利好因素，包括環球經濟向好；一手庫存回落令供需缺口持續擴大；政策增強非本地買家在港置業意欲。
樓價升幅有望跑贏租金
除樓價外，中原預料來年租金升勢亦會延續，形成近年罕見的「租價齊漲」局面。但樓價升幅有望跑贏租金，主要因現時住宅價格較2021年高峰仍累跌逾兩成，具追落後條件。尤其是租金已連升11個月，且連續兩個月創歷史新高，而樓價仍遠低於頂峰。而且在減息環境下，「供樓平過租」持續吸引租客轉租為買，隨著更多人買樓，部分市民不願再捱貴租，租務需求可能因此回落，導致來年租金升幅放緩，料租金全年上升5%，增幅與去年相若。
戴德梁行料明年漲5%
另外，戴德梁行發表香港房地產市場2025年回顧及2026年展望，預計今年全年成交量有望錄得62,000宗，明年成交量料與今年相若，支持明年樓價回升，升幅預計在5%內，主要估計今年樓年正面氣氛可在明年延續，以及低息環境及股票市場造好，繼續支持樓市氣氛。