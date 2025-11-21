樓價高位接火棒！新界東三房業主蝕沽甩身 4年蒸發157萬｜二手樓成交

減息後整體交投氣氛正面，買家入市信心提升，而在數年前樓價高位入市的小業主，決定損手沽貨離場。火炭、大埔及馬鞍山均錄得三房蝕讓成交，其中火炭晉名峰三房4年帳面貶值157萬元或近16%售出。
外區客838萬購晉名峰三房
中原地產新界東豪宅朗濤分行高級分行經理張少聰表示，晉名峰D座中層D室，實用面積約717方呎，三房連套房間隔，議價後以838萬元沽出，呎價約11,688元。
張少聰透露，新買家為外區客，見單位價錢吸引，少有放盤，即購入單位自用。據了解，原業主於2021年以995萬元購入單位，持貨約4年，是次易手帳面虧蝕約157萬元，單位期內貶值約15.8%。
資料顯示，晉名峰位於火炭樂葵徑2號，2006年入伙，共有5座住宅大樓及洋房16間，提供424個單位。
區內客入市樂賢居 呎價險守1萬
中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯指，分行最新錄得大埔樂賢居高層D室，實用面積約608方呎，三房連套房間隔。原開價約668萬元，議價後減價18萬元，以650萬元沽出，呎價約10,691元。
據了解，新買家為區內客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。原業主於2022年以750萬元購入單位，持貨約3年，是次轉售帳面損失約100萬元，單位期內跌價約13.3%。
資料顯示，樂賢居位於大埔市中心汀角路61號，1995年入伙，提供174個單位。
雅典居三房連車位1045萬易主
世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯稱，該行新近錄得馬鞍山雅典居成交，單位為3座低層C室，實用面積約874方呎，三房兩廳間隔，坐向西北享海景。單位連車位叫價1,050萬元放盤，最終以1,045萬元售出，呎價約11,957元。
據了解，原業主於2021年以1,100萬連車位購入，持貨約4年，現轉售帳面損失55萬元，單位期內蒸發約5%。資料顯示，雅典居位於馬鞍山西沙路600號，1994年入伙，共有10座，提供1,064個單位。