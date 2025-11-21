樓價高位接火棒！新界東三房業主蝕沽甩身 4年蒸發157萬｜二手樓成交

減息後整體交投氣氛正面，買家入市信心提升，而在數年前樓價高位入市的小業主，決定損手沽貨離場。火炭、大埔及馬鞍山均錄得三房蝕讓成交，其中火炭晉名峰三房4年帳面貶值157萬元或近16%售出。

外區客 838 萬購晉名峰三房

中原地產新界東豪宅朗濤分行高級分行經理張少聰表示，晉名峰D座中層D室，實用面積約717方呎，三房連套房間隔，議價後以838萬元沽出，呎價約11,688元。

張少聰透露，新買家為外區客，見單位價錢吸引，少有放盤，即購入單位自用。據了解，原業主於2021年以995萬元購入單位，持貨約4年，是次易手帳面虧蝕約157萬元，單位期內貶值約15.8%。