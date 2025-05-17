樓價高位跌近三分一 救樓市不如放寬強積金

香港樓市持續不振，樓價已跌近三分一，負資產宗數回升至逾4萬宗，重返2003年「沙士」水平。要令樓市回穩，必須著力刺激各類購買力，包括可考慮放寬強積金的投資限制，讓市民動用部分強積金作置業用途，釋放更多購買力。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，有關強積金買樓問題，向來引起社會熱烈討論，有支持亦有反對。社會上其中一個反對理由，是認為若大量市民同時動用強積金入市，勢必推高樓價，反令年輕人更難置業。如樓價跌，淪為負資產，影響未來退休安排。但支持者認為，「磚頭」作為固定資產，既具備儲蓄功能，亦具升值空間，長遠回報或遠勝強積金的傳統投資組合。

尤其是年輕一代因首期問題而面對上車難的困境，若能提取部分強積金作為首期，有助早日置業，減輕日後租金壓力，更能及早建立資產基礎。樓價回落了，市民負擔能力提高，如果強積金可作買樓，相信會得到很多打工仔支持。 強積金制度今年將踏入25周年，截至去年年底，強積金總淨資產值接近1.3萬億元，人均帳戶結餘約27萬元；當中資產超過50萬元的強積金帳戶，2021年增至50萬個，資產100萬元以上的帳戶增至10萬個，而200萬元以上的「富戶」更有2萬個。