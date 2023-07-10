樓市交投｜放寬辣招 成效未顯著 十大屋苑5成交 7捧蛋

金管局上周將實施14年的物業按揭貸款逆周期調整，包括經修訂後價值1,500萬元或以下住宅物業，最高可承造七成按揭，即時生效。新措施生效後首個周末二手成交未見踴躍，據中原及利嘉閣十大屋苑仍處個位數成交。

中原指十大屋苑剛過去周末錄5宗成交，按周多1宗或25%，惟連續10個周末錄單位數，零成交屋苑維持7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，金管局放寬自住物業按揭成數針對中價物業，千萬元以下上車盤未有直接受惠，加息因素續影響入市意欲，加上近期新盤多以低價推售，吸走大批購買力，令二手交投續低迷。

利嘉閣十大指標屋苑錄9宗成交，按周飆350%，總裁廖偉強指，金管局放寬中高價樓按揭，令影響置業信心不利因素消除，部分需短期入市的買家，擔心業主叫價變得強硬，故加快入市步伐，令剛過去周末成交增加；但宗數仍處單位數，相信措施僅公布數日，市場需時消化，預期下個周末或進一步反映，交投重回雙位數。

