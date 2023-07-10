樓市交投｜放寬辣招 成效未顯著 十大屋苑5成交 7捧蛋

金管局上周將實施14年的物業按揭貸款逆周期調整，包括經修訂後價值1,500萬元或以下住宅物業，最高可承造七成按揭，即時生效。新措施生效後首個周末二手成交未見踴躍，據中原及利嘉閣十大屋苑仍處個位數成交。
中原指十大屋苑剛過去周末錄5宗成交，按周多1宗或25%，惟連續10個周末錄單位數，零成交屋苑維持7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，金管局放寬自住物業按揭成數針對中價物業，千萬元以下上車盤未有直接受惠，加息因素續影響入市意欲，加上近期新盤多以低價推售，吸走大批購買力，令二手交投續低迷。
利嘉閣十大指標屋苑錄9宗成交，按周飆350%，總裁廖偉強指，金管局放寬中高價樓按揭，令影響置業信心不利因素消除，部分需短期入市的買家，擔心業主叫價變得強硬，故加快入市步伐，令剛過去周末成交增加；但宗數仍處單位數，相信措施僅公布數日，市場需時消化，預期下個周末或進一步反映，交投重回雙位數。
HENLEY PARK錄7伙成交 涉5600萬
一手方面，恒基地產(012)啟德HENLEY PARK將於明日次輪推售82伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，放寬樓市辣招後首個周末，該盤兩日吸引大量向隅客參觀，暫錄7伙一房連衣帽間成交，涉逾5,600萬元。另泛海國際(129)洪水橋滙都I兩日累錄逾5,000人次參觀，不少為新婚夫婦、區內分支家庭以及換樓客。據悉至今錄約1,300個認購登記，以首張價單125伙計，超額9.4倍，不排除加推單位應市。嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作港島南岸第4A期海盈山累收約1,100票，參觀人次逾8,000人。