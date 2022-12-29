樓市回顧｜今年度賣地表新增住宅用地數量僅5幅 為逾10年新低

暫錄 22 宗強拍申請 張競達指，截至今年9月30日，年內暫錄22宗強拍申請，當中較為受關注的個案包括新世界申請強拍銅鑼灣波斯富街、利園山道一帶舊樓，地盤面積達約19,800方呎；而宏安地產及會德豐地產亦同樣積極，各有4宗強拍申請。宏安地產的強拍申請中，有3宗位於鴨脷洲，1宗位於油塘。而會德豐地產的強拍申請中，有3宗位於跑馬地黃泥涌道，1宗位於黃竹坑。 政府建議降低強拍門檻至六成或七成 考慮到距離上次放寬強拍門檻已有逾10年，行政長官在2021年《施政報告》中，提及有意再降低強拍申請門檻，並於2022年《施政報告》中披露建議細節。當中50年至70年樓齡的舊樓，強拍門檻由八成下降至七成；樓齡70年以上的舊樓，強拍門檻由八成下降至六成，張競達認為下降幅度屬較大突破。另外，地段並非位於工業地帶，而地段上所有的建築物均為30年樓齡或以上的工業大廈，強拍門檻由八成降至七成。其餘類別的物業，強拍門檻則維持不變。

政府建議容許平均計算相連地段業權 現行的機制下，如果地段上的建築物由共用樓梯連接，相關地段的平均業權比例達強拍門檻，發展商便可提出申請。否則，每一個地段應獨立計算其業權比例，必需每一個地段同樣符合強拍要求，才可提出申請。為鼓勵發展商合併更大的地盤面積作發展，政府建議相連地段上，不論建築物是否由共用樓梯所連接，業權計算均可採用平均值，前設是每一個地段的業權同樣達六成或以上。 假設有5個相連地段 (地段A至地段E)，地段上建築物的樓齡同樣為55年，兼且沒有共用樓梯。如果地段B 及地段D 的業權份數未達強拍門檻，發展商便不可合併整個地盤，當中地段A、地段C 及地段E 只能作獨立發展，因此新舊樓將會交替出現，除了影響城市景觀的協調性，亦大大降低整個地段重建的潛力。在新建議下，政府容許發展商「轉移」相連地段的業權份數，令申請強拍更具彈性，有助統一整個地盤的業權，令土地資源得以善用。