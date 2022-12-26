樓市回顧｜2022年六成新盤獲批預售未賣 明年將海量式推盤？

今年樓市受疫情及加息夾擊，金融市場動盪造成大量財富被蒸發，無論一手或二手樓均價量齊跌，也是發展商賣樓最艱苦的一年。2022年迄今，一手市場只錄得約9,000宗成交，全年交投量勢跌破1萬宗，較去年逾1.7萬宗大跌逾四成，創9年新低。

受新冠肺炎疫情陰霾籠罩，2022年樓市處於水深火熱之中，新盤交投量大縮水，完全打亂發展商推售部署。中原地產根據地政總署資料統計，2022年共有36個新盤取得預售樓花同意書，涉逾2萬伙，即可以隨時開售，惟大多數發展商均按兵不動，當中近六成項目，即使售樓紙已到手，但年內尚未推出。

今年有20個項目獲批預售而尚未推售，涉11,693伙，主要是市區盤。(中原提供)

過去發展商一向貫徹取得售樓紙便盡快開盤的賣樓策略，惟舊貨未去，更難以貨如輪轉，今年卻一反常態。資料顯示，地政總署於年內共批出36份預售樓花同意書(部分折開2至3期推售)，涉20,554伙，僅16個已開售，涉8,861伙；其餘20個尚未推售，涉11,693伙，主要是市區盤，佔年內批出預售單位約57%。

反觀去年發展商賣樓積極，2021年共有14,584伙樓花獲批預售，當中14,166伙已於去年起推售，佔整體97%。

啟德跑道區成全港焦點

據中原數據，作為近年新盤供應重鎮的啟德區，今年一手成交不多，錄得約683宗買賣登記，按年大跌逾七成。與此同時，區內再多5,687伙於今年3月至10月獲批預售樓花，惟全數尚未推出，當中近九成來自前舊機場跑道區。意味啟德可以隨時開售的新盤數量，佔全港未賣樓花供應近一半。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德跑道區承豐道15號，合共提供2,138伙，屬區內發展規模最大的項目之一，共分2期發展，各提供1,017及1,121伙，今年第3季已取得預售文件。

由恒基地產(012)發展的啟德沐泰街8號，提供740伙，早在今年3月獲批預售樓花，直至上月發展商公布項目命名為HENLEY PARK，傾向以現樓形式推售。