樓市增不明朗因素 11月新批按保微跌2.2% 樓按放寛將減少按保使用｜按揭市況

11月份美國新總統特朗普當選令市場增添不明朗因素，部分買家入市取態轉觀望，11月份新批按保宗數按月微跌2.2%至1,355宗，金額按月回落4.4%至70億元。

王美鳳續指，樓按全面放寛令買家受惠，而最近為早一兩年買入建期樓花買家提高按揭成數至八成的新安排亦幫助不少買家順利上會，由於放寬措施讓買家可減少使用按保，市場按保使用率亦會因此減低。根據最新數字，10月份新取用按保宗數佔住宅按揭降至19%，對比2023年平均為30%出現下跌。

受市場不確定性影響，據香港按揭證券最新公布統計數字，11月份新批按保宗數按月微跌2.2%至1,355宗，金額按月回落4.4%至70億元。中原按揭董事總經理王美鳳表示，10月份樓按全面放寬後，一二手交投曾一度大幅上升，帶動10月份新批按保回升約兩成，及至11月份美國新總統特朗普當選令市場增添不明朗因素，部分買家入市取態轉觀望，交投隨即回軟，故此11月份新批按保乏力再上，出現微跌幅。

11月 新取用按保量創 5 年新低

另外，今年11月份新取用按保量按月微降0.2%至476宗，再創自2018年11月後6年新低，涉及金額按月回落3.4%至23億元，創自2019年10月後5年新低。王美鳳表示，有關11月份新取用按保主要屬於減息前及施政報告前第3季內樓市交投個案，期內樓市較疲弱拖累按保申請量亦處低水平。

至於今年首11個月新取用按保8,811宗，按年大幅減少39%，金額按年減少44%至452億元。期內新批按保共19,345宗，按年減少42%，金額亦按年減少46%至1,010億元，主要受今年樓市較多月份交投偏軟、以及市場按保使用率下跌所影響。