樓市情報｜邊一區樓齡最年輕？即睇你住緊嗰區老唔老！

住屋需求向來殷切，普遍市民更追求「貪新」選擇，愛購入或租住樓齡較新的物業。以私人住宅為例，全港18區都有私樓供應，究竟哪一區樓齡最年輕？你住緊嗰區又老唔老？
新樓供應愈多 愈拉低全區樓齡
舊樓或許勝在實用率較高，但普遍市民在選擇購舊樓時，或考慮到舊樓日後需維修保養，潛在花費一筆金錢，去修補物業的折舊及損耗，因而「打退堂鼓」，轉投較年輕樓齡物業。按政府數據顯示，現時全港私樓的總存量為126.58萬伙，平均物業樓齡是33年，每伙單位平均實用面積611方呎。不過，別以為早年發展的新市鎮，區內樓齡會特別高，若區內持續有新住宅供應，新樓相繼落成，亦會拖低區內樓齡，令該區更「年輕」。
西貢區樓齡最Young 全因將軍澳
若在全港18區走一趟，樓齡最年輕是包含將軍澳的西貢區，按數據顯示，西貢區整區平均樓齡16年，是18區之中，唯一個一個地區之平均樓齡屬「1字頭」。原因是將軍澳多新樓發展，如將軍澳南及日出康城，私樓屋苑陸續落成，拉低區內物業樓齡，而變得「年輕化」。當中新落成屋苑包括去年初才入伙的LP10，4座物業共900伙單位臨海而建，最平叫價750萬元；另外GRAND MARINI及OCEAN MARINI，則於2021年中開始入伙，至今入伙約2年；而長實旗下SEA TO SKY，是2021年4月入伙，至今樓齡剛逾2年。
北區料愈來愈Young
沙田、大埔及北區乃政府發展的新市鎮，3區平均樓齡26年，加上未來重點發展的北部都會區，相信北區樓齡有望愈來愈Young。新樓中，如恒基旗下粉嶺One Innovale發展項目，位處北部都會區核心位置，前往大灣區方便，未來尚有位於洪水橋、提供逾千伙單位的滙都，皆為未來北區的新供應。
九龍城區有望「逆齡化」
有別過往新界區屬供應重鎮，隨著啟德新發展區多幅地皮出售，差估署預測今年有19,953伙住宅單位落成，當中52%屬於九龍區，而九龍城區佔去24%，預計2024年九龍城供應將上升至33%，或有望令該區現時平均樓齡35年，出現「逆齡化」的轉變，其中恒基旗下的啟德新盤THE HENLEY I，去年中開始入伙，屬區內樓齡十分年輕的半新樓。
放寬強拍門檻 灣仔區料成收購目標
香港商業區之一的灣仔區，是本港最早發展的地區之一，區內有不少舊式住宅大廈，物業平均樓齡達44年，「年紀」冠絕18區。不過，去年政府宣布放寬舊樓強拍門檻至最少60%，當中包括逾70年以上的舊樓，對舊樓林立的灣仔區，料受相關政策影響下，區內舊樓物業料成收購財團目標，成區內新供應。其中灣仔堅尼地道33及35號，前身是60年舊樓，獲太古地產前主席兼行政總裁簡基富旗下The Development Studio購入後重建，料打造成區內新式豪宅。