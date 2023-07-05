樓市情報｜邊一區樓齡最年輕？即睇你住緊嗰區老唔老！

住屋需求向來殷切，普遍市民更追求「貪新」選擇，愛購入或租住樓齡較新的物業。以私人住宅為例，全港18區都有私樓供應，究竟哪一區樓齡最年輕？你住緊嗰區又老唔老？

新樓供應愈多 愈拉低全區樓齡 舊樓或許勝在實用率較高，但普遍市民在選擇購舊樓時，或考慮到舊樓日後需維修保養，潛在花費一筆金錢，去修補物業的折舊及損耗，因而「打退堂鼓」，轉投較年輕樓齡物業。按政府數據顯示，現時全港私樓的總存量為126.58萬伙，平均物業樓齡是33年，每伙單位平均實用面積611方呎。不過，別以為早年發展的新市鎮，區內樓齡會特別高，若區內持續有新住宅供應，新樓相繼落成，亦會拖低區內樓齡，令該區更「年輕」。

北區料愈來愈 Young 沙田、大埔及北區乃政府發展的新市鎮，3區平均樓齡26年，加上未來重點發展的北部都會區，相信北區樓齡有望愈來愈Young。新樓中，如恒基旗下粉嶺One Innovale發展項目，位處北部都會區核心位置，前往大灣區方便，未來尚有位於洪水橋、提供逾千伙單位的滙都，皆為未來北區的新供應。