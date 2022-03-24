樓市指數｜中原經紀人指數CSI住宅售價反彈 有望挑戰50點

反映經紀對當周市況預期的中原經紀人指數(CSI)，CSI住宅售價最新報44.96點，較上周的36.83點上升8.13點，升幅是98周(即2020年5月)以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，指數反彈，反映疫情有見頂跡象，有買家搶先入市買平盤，二手成交增多，樓市氣氛轉好。本周CSI住宅售價向上迫近45點好淡分界區間下限，收復早前6周跌幅，重返今年2月初新春長假時的水平。而3月21日政府宣佈將於4月份分階段放寛社交距離措施，消息是否有利樓市，將於下周CSI才開始反映。展望下周CSI住宅售價有望向上挑戰50點，如果兌現，季節性旺市將重臨，預示樓價可望止跌回穩。

CSI 工商舖租售指數 本周全線止跌 CSI工商舖租售指數方面，本周全線止跌，暫時繼續低企於30點至35點，跌勢未有擴大。而政府宣佈將放寛限制，展望下周指數可上升至35點至40點水平。如成功向上，工商舖市況不單止跌，更有回升跡象。至於CSI商舖售價報35.71點 (按周升3.09點)，CSI商舖租金則報36.05點 (按周升2.23點)。近4周，此兩個指數兩度重返35點以上，預期指數走勢向升，預示商舖售價及租金可能結束下調。