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地產
2022-03-24 10:33:42

樓市指數｜中原經紀人指數CSI住宅售價反彈 有望挑戰50點

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據中原經紀人指數CSI研究報告顯示，樓市、工廈、工商舖及寫字樓於本周全線止跌，整體可望向上回穩。

據中原經紀人指數CSI研究報告顯示，樓市、工廈、工商舖及寫字樓於本周全線止跌，整體可望向上回穩。

反映經紀對當周市況預期的中原經紀人指數(CSI)CSI住宅售價最新報44.96點，較上周的36.83點上升8.13點，升幅是98(20205)以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，指數反彈，反映疫情有見頂跡象，有買家搶先入市買平盤，二手成交增多，樓市氣氛轉好。本周CSI住宅售價向上迫近45點好淡分界區間下限，收復早前6周跌幅，重返今年2月初新春長假時的水平。而321日政府宣佈將於4月份分階段放寛社交距離措施，消息是否有利樓市，將於下周CSI才開始反映。展望下周CSI住宅售價有望向上挑戰50點，如果兌現，季節性旺市將重臨，預示樓價可望止跌回穩。

本周CSI工商舖租售指數全線止跌，跌勢未有擴大，暫仍低企於30點至35點。

本周CSI工商舖租售指數全線止跌，跌勢未有擴大，暫仍低企於30點至35點。

CSI工商舖租售指數 本周全線止跌

CSI工商舖租售指數方面，本周全線止跌，暫時繼續低企於30點至35點，跌勢未有擴大。而政府宣佈將放寛限制，展望下周指數可上升至35點至40點水平。如成功向上，工商舖市況不單止跌，更有回升跡象。至於CSI商舖售價報35.71 (按周升3.09)CSI商舖租金則報36.05 (按周升2.23)。近4周，此兩個指數兩度重返35點以上，預期指數走勢向升，預示商舖售價及租金可能結束下調。

CSI工廈租售指數本周一同終止連跌。

CSI工廈租售指數本周一同終止連跌。

工廈、寫字樓CSI有望止跌回穩

工廈方面，CSI工廈售價報34.72 (按周升2.43)CSI工廈租金報34.40  (按周升1.07)，兩個指數一同終止連跌，若指數持續上升，工廈售價及租金有望回穩。另外，CSI寫字樓售價報31.82 (按周升4.04)，而CSI寫字樓租金報31.82 (按周升5.05)，兩個指數齊結束5周連跌，兼重上30點以上，估計指數繼續回升，預示寫字樓售價及租金將結束調整。

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