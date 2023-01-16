樓市故事｜多次入市碰壁！買家終追價750萬承接麗城花園靚裝三房

中原地產荃灣立坊分行高級區域營業經理黃超華表示，麗城花園3期7座低層D室，實用面積約728方呎，單位附帶新淨雅致裝修，睡房享海景。原開價760萬元，新近有買家還價738萬元，幾經議價後，業主企硬750萬元，買家最終決定追價承接，成交價較銀行估價673萬元，高約11%；呎價約10,302元，呎價屬「高層單位價」。

近期樓市回暖，成交明顯加快，業主態度開始轉硬，部分買家不惜追價入市。荃灣麗城花園有靚裝三房，獲用家還價738萬元，惟業主企硬750萬元，買家最終決定追價12萬元承接，成交價較銀行估價高約11%。

黃超華透露，買家為用家，最近洽購多個單位，因還價過低，未能成功入市，而每次單位都以高於其出價沽出，眼見市況暢旺，有質素的放盤愈來愈少，怕農曆新年後樓價反彈力度更大，故此追價購上述優質戶。

原業主於2013年1月以495萬元買入單位，持貨10年轉售，帳面獲利255萬元或近52%離場。

麗城花園實呎均價重上 1 萬關口

黃超華指，麗城花園本月成交暢旺，上半月共錄得10宗買賣成交，已經追平上月全月成交量，而上月同期只有2宗成交。平均實用呎價方面，本月重上1萬元關口，報約10,313元，較上月升約6.8%。