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地產
2022-12-13 15:42:24

樓市故事｜(多相)新葵興花園兩房賣家講明可議價 當送裝修費 年青情侶帶裝修師傅登門洽購成功

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單位大廳間隔闊落，光線充足。(代理提供)

單位大廳間隔闊落，光線充足。(代理提供)

臨近聖誕及新年，不少人計劃外遊，有買家睇中葵涌新葵興花園兩房單位，知道業主即將外遊，於是登門洽購，終成功買得心頭好。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交為新葵興花園B座中層1室，實用面積440方呎，兩房間隔，業主於今年5月以680萬元放盤，隨著市道轉差，平均每3個月便主動減價，直到11月同屋苑兩房錄得574萬元成交，業主隨即將叫價調低至550萬元，更講明單位缺乏裝修，2030萬元議幅當作送贈買家的裝修費。單位隨即吸引很多買家還價，據悉早前已有數枱買家還價505515萬元之間，而昨晚有區內年輕情侶欲洽購，得知業主將於本月中外遊，恐防入市大計生變，立即帶同裝修師傅及家人登門造訪，並即場還價498萬元，幾經討價還價，最終雙方各自讓步，以522萬元成交，平均實用呎價11,864元，造價較上一宗同類成交平9%，並且是屋苑本月首宗成交。

年青情侶趕於業主外遊前登門洽購，成功以522萬元承接新葵興花園兩房單位，造價較上一宗同類成交平9%。 大廳為「呂」字型設計，間隔分明。(代理提供) 單位飯廳。(代理提供) 景觀以樓景為主，尚算開揚。(代理提供) 廚房裝修懷舊，空間闊落。(代理提供) 睡房間隔四正。(代理提供) 睡房間隔四正。(代理提供) 明廁浴室。(代理提供)

原業主劈減逾兩成 仍帳賺274

許偉業指，原業主於199612月以248萬元買入上址，見樓價跌勢未停，放盤逾半年喜獲承接，累減158萬元或23%，帳面仍可獲利274萬元，單位於26年間升值1.1倍。他續稱，葵涌區本月暫錄約9宗二手買賣成交，最近市場氣氛改善，不少買家回流市場入市，成交步伐有所加快。

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