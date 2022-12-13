樓市故事｜(多相)新葵興花園兩房賣家講明可議價 當送裝修費 年青情侶帶裝修師傅登門洽購成功

臨近聖誕及新年，不少人計劃外遊，有買家睇中葵涌新葵興花園兩房單位，知道業主即將外遊，於是登門洽購，終成功買得心頭好。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交為新葵興花園B座中層1室，實用面積440方呎，兩房間隔，業主於今年5月以680萬元放盤，隨著市道轉差，平均每3個月便主動減價，直到11月同屋苑兩房錄得574萬元成交，業主隨即將叫價調低至550萬元，更講明單位缺乏裝修，20、30萬元議幅當作送贈買家的裝修費。單位隨即吸引很多買家還價，據悉早前已有數枱買家還價505至515萬元之間，而昨晚有區內年輕情侶欲洽購，得知業主將於本月中外遊，恐防入市大計生變，立即帶同裝修師傅及家人登門造訪，並即場還價498萬元，幾經討價還價，最終雙方各自讓步，以522萬元成交，平均實用呎價11,864元，造價較上一宗同類成交平9%，並且是屋苑本月首宗成交。