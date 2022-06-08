樓市故事｜幫緊你！業主減價助上車 年輕情侶590萬購藍澄灣兩房

大市回穩，不少買家加快入市步伐，當中不乏上車接貨。中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑表示，分行新近促成青衣藍澄灣2座中高層H室成交，實用面積451方呎，兩房間隔，享內園泳池景，原叫價608萬元，減價18萬元後以590萬元沽出，實用呎價13,082元，屬市價水平。

買賣雙方均爽快 快速成交 黃俊傑指，單位附帶企理裝修，景觀開揚吸引，買家為一對年輕情侶，買樓準備結婚及作自住用途，睇樓數日便遇到上述心水盤，立即還價洽購；業主見買家有誠意，又希望幫助年青人上車，所以爽快答應減價。原業主於2009年12月以212萬元購入上址，自住12年多，因單位地方不夠住，才割愛賣樓，是次易手帳面獲利378萬元，期內升值約1.8倍。